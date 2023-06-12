Лечит или калечит? О важности выбора «правильного» психолога

Телеведущая, тренер по голосу и речи Жанат Худайберген признается, на поиски профессионального психолога у нее ушло не мало времени и денег.

В итоге нашла и записалась на терапию. Правда ждать своей очереди пришлось почти пол года!

Жанат Худайберген, тренер по голосу, телеведущая

«Последние несколько лет работаю с психологом, и для меня один из важных моментов, который изменился в процессе, это отношение к жизни. То есть я начала брать ответсвенность на себя, и в каких ситуациях это проявляется? Допустим если происходят какие-то события со мной, то, что возможно меня не совсем удовлетворяет или огорчает, или встречаются какие-то люди, то нет обвинения. Я понимаю что нужно извлекать из этого урок. То есть я задаю себе вопросы: «Для чего это со мной случилось? Какой-то урок я должна из этого извлечь?», и самый главный вопрос: «Что предприянть для того чтобы эта ситуация не повторялась?».

Хорошая новость: психологи, которые работают эффективно и добросовестно — есть. Плохая — как и в любой другой сфере, в этой профессии много неспециалистов. Поэтому важно внимательно слушать и сортировать информацию, даже если её вещает тот, кто называет себя «гуру психологом со стажем». Задавать уточняющие вопросы, прояснять то, что вызвало сомнения и прозвучало непонятно, говорят специалисты.

Гульнур Курманказыкызы, психолог

«Психология — очень мощный инструмент. Работа с душой и травмой пациента не всегда приятна и увлекательна . Поэтому профессиональным, опытным психологам нужно чаще проходить личную терапию у других психологов. Одна неверная информация может разрушить жизнь человека или целой семьи. И это уже не шутки».

По словам специалистов, выбор психолога по рекомендациям знакомых может показаться легким и самым удобным вариантом. Однако не стоит забывать, что универсальных специалистов не бывает. Если психолог помог справиться с проблемой вашему знакомому, это еще не значит, что его методы будут эффективны в работе с вашим запросом.