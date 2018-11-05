Несовершеннолетние дети до 18 лет, проводящие у экранов смартфонов и телевизоров более одного часа в день, могут иметь серьезные психические нарушения, передает РИА Новости.

Ученые проанализировали результаты национального опроса родителей о здоровье детей за 2016 год. У них спрашивали о наличии проблем в поведении ребенка, его эмоциональном состоянии и развитии, а также о том, сколько времени он проводит у экранов.

В итоге специалисты выяснили, что уже одного часа в день достаточно, чтобы привести к ухудшению психологического состояния ребенка, в частности к снижению любознательности, самоконтроля, эмоциональной стабильности, а также повышению отвлекаемости. В основном для таких детей были свойственны и проблемы в общении со сверстниками.

Кроме того, исследователи выяснили, что для подростков от 14 до 17 лет, проводящих у экранов от семи и более часов, более характерны депрессии и тревожность, чем для той же возрастной группы, проводящей у экранов час в день. Такие молодые люди часто наблюдались у специалистов или принимали психотропные лекарства.

При этом ученые подчеркивают, что у подростков закономерность между временем, проведенным у экранов, и психическим состоянием сильнее, чем у детей младшего возраста.