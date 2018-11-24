Все, кто родом из СССР, прекрасно помнят, что самым дефицитным и желанным чаем был «индийский со слоном». Тогда многие верили, что Индия – это не только родина слонов, но и родина чая тоже. А вот же нет – родиной чая оказался Китай. И именно эта страна является самым крупным производителем чая. Что же касается традиций чаепития, то их на свете существуют десятки – в разных странах свои.

ДУШЕВНЫЙ НАПИТОК

У нас в Казахстане чай пьют везде и всегда. Зайдите в любой дом и первое, что вам предложат, будет чай. На столе сразу же появится чайник и пиалы, а еще кувшинчик с молоком, национальные сладости и сухофрукты. Чай мы пьем и до, и после, и во время еды. Заварки не жалеем, но наливаем по чуть-чуть, с уважением. В магазине всегда подолгу выбираем его, пробуя разные сорта и разных производителей. А пачка хорошего чая считается достойным и символичным подарком к празднику.

Традициям чаепития на казахской земле – сотни лет. Еще Абай говорил: «Если пиала горячего напитка обожгла только тело, значит, вы пили воду. Ибо чай согревает и душу». Чувствуете, как сказано? И это не только о самом напитке, но и о том, что за чаепитием люди ведут долгие задушевные беседы. Поэтому нам нужен чай, от которого невозможно оторваться.

ЧАЙ ЛУЧШИЙ, САМЫЙ ЛУЧШИЙ И САМЫЙ-САМЫЙ ЛУЧШИЙ

В моем доме тоже всегда любили хороший чай. Даже во времена тотального дефицита родителям каким-то образом удавалось достать не только тот самый «индийский со слоном», но и цейлонский, элитный краснодарский. А в студенчестве мне посчастливилось (именно так) попробовать необычный грузинский чай – его привез парень-сокурсник прямо с плантации. Это был совсем не тот грузинский чай, который заполнял тогда полки наших магазинов. Его вкус долго преследовал меня, и больше такого интересного чая я не пила.

Сегодня в нашей семье пьют самые разные чаи: мама любит со всякими добавками – мятой, чабрецом, смородиновым листом, я подсела на интересные китайские чаи, папа не такой привередливый – доверяет нашему вкусу. Друзья семьи – Асембек и Люба –предпочитают крепкозаваренный индийский чай с молоком, брат признает только черный безо всяких добавок, а любимая сноха все время находится в поисках «самого лучшего чая».

А вот на самом деле, можно ли найти такой – самый лучший. Это вряд ли, ведь у каждого чая свой вкус, а сколько людей – столько и предпочтений. Нужно просто найти свой, который по душе. Это главное качество хорошего чая для вас. И такой чай не обязательно будет очень дорогим. У одной и той же фирмы могут быть разные линейки – и элитные, и вполне бюджетные. Но ответственные производители, которые дорожат репутацией, не позволят себе продавать откровенно плохой продукт, тот, что мы называем «пыль» или «мусор».

Покупая незнакомый вам чай внимательно читайте не только его название, но и подробности, которые содержатся на боковой или задней стороне пачки – там может быть указано, где и когда чай собран, как произведен и какие вкусовые характеристики имеет.

А настоящим ценителям или тем, кто только начинает этот путь, прямая дорога в специализированные чайные лавки. Уж там вам точно предложат самые редкие сорта и расскажут обо всех тонкостях этого самого популярного в мире напитка.

ЧАЙНЫЙ ГЛОБУС

Больше всего чая производит Китай – это, по разным данным, от четверти до трети всего мирового производства. Индия находится на втором месте. Большие чайные плантации есть в Шри-ланке (Цейлон), Кении, Вьетнаме, Японии, Грузии, Краснодарском крае России.

А что касается стран – любителей чая, так их гораздо больше. И везде есть свои чайные традиции.

Самая красочная она, пожалуй, в Японии. И потому ее очень любят показывать по ТВ – эти неспешные движения девушек, по особому готовящих и подающих чай, особый антураж сопровождающий ритуал. Для такой церемонии в Стране восходящего солнца существует даже специальная одежда и специальные чайные домики. Из этого ритуала японцы сделали настоящий бренд. Конечно же они не пьют так чай каждый день у себя дома, но по особым случаям или чтобы поразить туристов – только так.

Японские девушки заваривают чай в специальном керамическом сосуде, взбивая его бамбуковой палочкой до образования пены. Интересно, что если большинство из нас отдает предпочтение чаю в крупных листьях, то японцы растирают его буквально в порошок и заваривают очень-очень крепким.

Вьетнамцы, в основном, предпочитают крепкий зеленый чай и любят добавлять туда экзотические для нас вещи – лепестки хризантемы, лотоса.

В жарких Гонконге и Тайване чай пьют охлажденным, с кусочками льда. Туда добавляют сгущенку, сиропы, сливки.

В холодном Тибете напиток наоборот должен быть согревающим и калорийным. Поэтому туда кроме чайных листьев добавляют молоко, масло яка и соль.

Американцы, которые так любят содовую, газировку по-нашему, добавляют ее и в чай тоже. Англичане традиционно пьют черный чай с молоком и сахаром. И в отличие от других стран Европы, в Великобритании он популярнее, чем кофе.

Еще одной страной, где пьют много чая, является Турция. В местных кафе черный чай чаще всего предлагают бесплатно, как обязательный элемент любой трапезы. Крепкий настой подают в армуде – маленьком стаканчике в форме груши и расширяющимся вверху. Но есть более романтичное сравнение: по легенде, армуды повторяют форму бутона тюльпана, символа совершенной любви.

Яна Котт

Чайные легенды

С чаем связано много интересных фактов, историй и легенд.

Первого космонавта земли Юрия Гагарина принимала у себя английская королева Елизавета II. Им подали чай с лимоном. Выпив чай, Гагарин достал ложечкой лимон и съел его. При королевском дворе никто не мог позволить себе такого. Тем не менее, Елизавета невозмутимо достала из чашки свой лимон и тоже съела его. С тех пор это вошло в традицию. Теперь при английском дворе можно съесть лимон вынув его из чая. И это не считается нарушением протокола.

В Японии для обозначения слов «ресница» и «чай» всегда используется общий иероглиф. Это объясняется легендой, согласно которой первый в мире чайный куст появился из ресниц юного Будды. Он отрезал себе веки и глубоко закопал их под землю, чтобы не засыпать во время своих ночных медитаций.

Когда первые партии чайных листьев попали в Европу, там просто не знали, что с ними делать. Однажды их решили подать к одному из королевских обедов в качестве… обычного салата. И так как никто из придворных гостей не хотел показаться невеждой, листья благополучно съели.

Французские врачи рекомендовали курить чайные листья, словно обычный табак. А для придания приятного вкуса очень советовали смачивать их в коньяке. А образовавшимся после курения пеплом французская знать предпочитала отбеливать зубы.

В Китае многие сорта чая имеют свою собственную легенду. Вот легенда об улуне «Да Хун Пао». Однажды императорский чиновник имя которого история не сохранила, тяжело заболел, и врачи, как ни старались, не могли вылечить его. Узнав об этом, монахи с горы Мо Юй принесли листья с трех чайных кустов и сделали целебный отвар. Чай вернул чиновнику здоровье, и в благодарность он повесил на каждый из трех кустов красный плащ, который могли носить лишь высокопоставленные слуги императора. Так чай стал называться «Да Хун Пао», что означает «Большой Красный Халат».