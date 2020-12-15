Международный день чая отмечают 15 декабря.

Вне всяких сомнений, такой вкусный, полезный и старинный напиток как чай заслуживает своего праздника! Во многих странах мира, например, в Англии, Японии, Китае, Казахстане чаепитие уже давно превратилось в достаточно сложную церемонию, а заваривание чая – в настоящее искусство, секретом которого владеют немногие. Более того, сейчас в мире насчитываются тысячи школ чайного искусства, в которых учат только одному — правильно заваривать и подавать разные сорта чая.

История появления чайного напитка

Гордое право называться первооткрывателями чая традиционно принадлежит китайцам. Считается, что еще в 2737 году до н.э. китайский император Шен Хунг впервые заварил себе этот крепкий и бодрящий напиток. Но еще задолго до него искусством приготовления чая прекрасно владели индусы и тибетцы. Также доказано, что еще много тысячелетий назад чайные плантации существовали в Японии и Корее. Так что утверждать со стопроцентной уверенностью, что именно благодаря китайцам этот великолепный напиток украшает наши столы, нельзя. Скорей всего, чай почти одновременно «открыли» для себя представители нескольких восточных и азиатских стран.

А вот в Европе история чая берет свое начало только в 16 веке. Португальские мореходы впервые привезли чайные листья из Китая в 1516 году. Для европейцев это был очень необычный и экзотический напиток. Прошло почти столетие, пока он занял свое достойное место на столах жителей Англии, Франции и других стран. В наши дни существует огромное количество сортов чая и немыслимое число рецептов его приготовления. Вкусы у всех, конечно, разные. Но все заядлые любители чая всегда сходятся в одном: жить без этого великолепного напитка просто невозможно!

История праздника

Итак, вы сами видите, что Международный чайный день – это праздник миллионов людей. Появился он относительно недавно, после долгих и жарких дебатов. Впервые идея об учреждении Международного дня чая возникла в 2004 году на Всемирном Общественном Форуме в Мумбае (Индия). Затем ее обсуждение продолжилось на заседании Центра по Образованию и Общению в Порту-Алегри. В 2005 году было принято решение, что 15 декабря – это Международный день чая, неофициальный праздник, который отмечается каждый год.

Традиции Международного дня чая

Учредители праздника, конечно, пытались привлечь внимание широкой общественности к социальным и экономическим проблемам чаеводов и неравноправию между небольшими чайными производствами и гигантскими корпорациями, производящими чай. Но вскоре праздник вышел за границы узкопрофессионального. Уже сейчас его отмечают не только в странах-производителях чая, но и по всему миру.

Чай в Казахстане

В Казахстане чай появился в 17 веке, он попал в страну из Китая. Почти век чай был дорогим товаром, который могли позволить себе только состоятельные люди. Прошли года прежде, чем чай стал доступен простому народу. Документальные источники говорят о том, что зарождение чайной культуры пришлось на 1932 год. В 40-е годы в стране пытались развести чайные кусты, но попытки успехом не увенчались. Позже были еще попытки, но все чайные кусты погибли.

В настоящее время в стране открыто более десяти заводов, которые занимаются производством чайной продукции из зарубежного сырья.Казахстан тесно сотрудничает с Индией, 5% всего экспортируемого чая из Индии приходится на Казахстан.



Из традиционных кушаний к чаю всегда на дастархан выкладывают баурсаки, которые в наши дни делают не только из пресного, но и дрожжевого теста. Казахи шутят: «Утром пьем чай с баурсаком, в обед пьем чай с куырдаком, вечером пьем чай с бешбармаком».

