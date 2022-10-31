Чай из чая и не только

Представить Казахстан без чая невозможно.

Этот напиток пьют в каждой нашей семье, пьют с удовольствием и со знанием дела. Кто-то любит традиционный черный, кто-то – зеленый, а кто-то переходит на травяные и ягодные чаи, пытаясь извлечь максимальную пользу для организма. Об этом поговорим подробнее.

В чем польза?

Итак, самый популярный черный чай делают из листьев куста Camellia sinensis (чайный куст, камелия китайская). Зеленый чай обычно получают из того же растения, но другим способом. Большая часть сортов чая содержит кофеин (алкалоид и психостимулятор), а также другие стимуляторы и антиоксиданты. Благодаря им напиток и обладает тонизирующим эффектом. Поэтому, выпив чай перед рабочим днем, можно получить хороший заряд энергии. А что еще?

Основными полезными для здоровья веществами в чае являются полифенолы, в частности, катехины и эпикатехины, которые обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Некоторые виды зеленого чая помогают улучшить обмен веществ и как вспомогательный эффект способствуют снижению веса. Отметим, что любители чая без сахара имеют более низкий риск заболеть диабетом, а в некоторых случаях и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Черные и зеленые сорта чая в основном содержат полифенолы. После попадания их в организм они удаляют свободные радикалы и уменьшают повреждение клеток в организме. А это помогает снизить риск хронических заболеваний. А также полифенолы снижают риск развития и выживания раковых клеток.

Другие вещества в чае – флавоноиды – полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы. Исследования показывают, что у тех, кто пил по три чашки черного чая в день, риск развития сердечных заболеваний снизился почти на 10%.

Несколько лет назад в Китае завершилось большое исследование, которое доказало пользу чая для печени. Те, кто регулярно пил чай, реже болели стеатозом, циррозом печени и другими хроническими заболеваниями этого органа.

Некоторые научные данные говорят, что употребление черного чая помогает снизить риск инсульта.

Исследователи пришли к выводу, что черный чай помогает улучшить уровень холестерина у людей с риском сердечных заболеваний или ожирения.

Диетологи и доктора говорят, что среднее количество чая, которое можно выпивать в день, – пять-шесть чашек. Но в то же время они предупреждают, что чай полезен не всем. Например, на него нельзя налегать людям, страдающим бессонницей. Поскольку чай содержит кофеин, его чрезмерное употребление может подавлять выработку мелатонина и нарушать цикл сна.

Что должно быть на этикетке

Чтобы купить действительно качественный чай, научитесь читать то, что написано на его упаковке. Вид чая: зеленый, белый, желтый, улун, красный, черный, пуэр.

Страна происхождения. Если есть надпись, что чай расфасован в стране произрастания, это указывает на то, что чай более свежий, так как он проходил меньше стадий обработки.

Чистоту происхождения и контроль за производством подтверждают вот такие значки. Они означают, что за процессом изготовления строго следили представители специального Чайного совета Индии или Шри-Ланки (Цейлона), а также что чай не смешан с чаями из других стран.

Регион, в котором вырос чай, тоже обозначают специальными знаками, на которых прописано его название. Чай из этих регионов обладает характерным, особенным, свойственным только данному напитку вкусом и ароматом, зависящим от почвы и микроклимата региона. На пачке может быть указано название конкретной плантации.

Сорт чая. Теперь это понятие очень расплывчатое, несмотря на наличие госстандартов, компании трактуют его по-своему – вы редко найдете чай сортом ниже «Высшего».

Срок годности. Очень важный аспект, чай в хорошей упаковке может храниться до трех лет.

Указание на ароматизацию, если она есть. Натуральная предпочтительнее, но у чая с натуральным ароматизатором не может быть срок годности больше года.

Синтетический или идентичный натуральному ароматизатор не указывают, пишут просто «ароматизатор».

Технологию изготовления, размер и качество чаинок на этикетке чая обозначают буквами латинского алфавита.

F (Flowery) – «цветочный» чай, в состав которого входят типсы – почки чайного листа, покрытые нежным пушком. Они придают чаю аромат.

P (Pekoe) – крупные и грубые листья без типсов.

Наличие в аббревиатуре D или F указывает на низкое качество чая.

O (Orange) – чай из молодых цельных скрученных листьев.

OP (Orange Pekoe) – чай, который можно отнести к классам Pekoe и Orange. Он не содержит типсы.

B (Broken) – «сломанный» – чай, состоящий из измельченных листочков.

ОР – крупнолистовые, цельнолистовые чаи.

BOP – среднелистовые чаи.

S (sоuсhong) – чай, изготовленный из старого чайного листа низкого качества.

CTC (Cut, tear & curl) – чай в гранулах.

D (Dust) и F (Fannings) – пыль, отсев.

Заваривайте правильно!

Польза и вкус чая зависят не только от сорта, но и от способа его приготовления. Нельзя думать, что достаточно просто закинуть в чайник пару ложек заварки и залить кипятком – и полезный ароматный напиток готов.

Сколько по времени нужно заваривать чайные листья? Здесь все зависит от жесткости и температуры воды, сорта чая.

Чайные листья лучше всего раскрывают свой вкус, аромат и полезные свойства в мягкой воде с низким содержанием минералов. Если вода мягкая, то листья хорошо разварятся за 4 минуты, если жесткая – за 10. Это время, за которое чайный напиток приобретет необходимый вкус и аромат, раскроет все свои лучшие качества.

Черный чай – крепкий, слегка вяжущий напиток. Настаивается от 4 минут. Чем дольше длится заваривание, тем более крепким и густым получается чай.

Зеленый чай – тонизирующий напиток с терпким вкусом. Заваривание длится обычно три минуты. Если вы любите более крепкие, насыщенные напитки, увеличьте время заваривания в два раза. Зеленый чайный лист с ароматическими добавками настаивают дольше обычного, примерно 7-8 минут.

Улун – вкусный оригинальный чай с ярко выраженным вкусом и ароматом. Улун пьют из маленьких чашечек. Листья можно заваривать многократно. Каждый раз чайный вкус будет разным.

Элитные сорта можно заваривать по несколько раз, лишь немного увеличивая время каждого последующего настаивания. Если вы хотите заварить чай повторно, нужно обязательно слить всю воду и залить листья свежим кипятком.

Если чай заваривать слишком долго, то его вкус и полезные свойства ухудшаются. Это связано с тем, что при длительном заваривании эфирные масла, присутствующие в чайных листьях, окисляются. Напиток становится мутным, теряет истинный вкус и аромат.

Старую заварку нельзя пить и кипятить вторично. В напитке могут скопиться токсины, способные привести к отравлению, стать причиной плохого самочувствия.

«Аптечный» чай

Аптечными мы в обиходе называем травяные и ягодные чаи, которые активно продаются в точках по продаже лекарств. Но приготовить сырье для полезного чая на весь год можно и самому. Достаточно собрать и правильно посушить листья, травки и ягоды. А в аптеке покупать только то, что не растет в наших краях.

Какую же пользу приносят такие чаи нашему здоровью?

Мятный чай

Если вы чувствуете приближение головной боли, обусловленной метеозависимостью или стрессом, приготовьте себе чашечку успокаивающего мятного чая. Ароматный напиток способствует расширению кровеносных сосудов и улучшению циркуляцию крови, благодаря чему человек чувствует себя лучше. А еще мята эффективна при синдроме раздраженного кишечника – она его успокаивает.

Ромашковый чай

Этот напиток приятного солнечного цвета с характерным ароматом часто используется при боли в горле, в особенности, когда речь идет о маленьких детях. Он же хорошо проявляет себя в терапии бессонницы.

Чай каркаде

Яркие цветы растения гибискус издавна используются для приготовления чая. В отличие от других вариантов этот чай вкусный как в горячем, так и в холодном виде. Он имеет насыщенный, освежающий и немного терпкий вкус. Каркаде полезен для сердечно-сосудистой системы: он стабилизирует артериальное давление, повышает эластичность и прочность кровеносных сосудов, укрепляя стенки, понижает уровень холестерина, выводит «плохой» холестерин из организма.

Чай из эхинацеи

Исследования показали, что эхинацея сокращает длительность простуды, уменьшает ее тяжесть и помогает организму бороться с вирусами и бактериями. К тому же она укрепляет иммунную систему, что делает напиток особенно полезным в сезон простуд. Теплый напиток позволяет унять боль в горле, «прочистить» заложенный нос и улучшить самочувствие.

Чай из шалфея

Сразу несколько исследований доказали, что чай из шалфея улучшает память и мышление у людей разного возраста, а также помогает предупредить развитие болезни Альцгеймера у пожилых людей. И хотя ученые отмечают, что нужны дополнительные научные изыскания, нет ни одной причины откладывать ароматное питье на потом. Тем более что еще одна научная работа доказала, что экстракт шалфея укрепляет здоровье сердца и защищает от рака толстой кишки.

Чай из мелиссы

Чай, приготовленный из мелиссы лимонной, обладает приятным освежающим вкусом и тонким ароматом с нотками цитрусов. У людей, которые пьют чай из мелиссы дважды в день, увеличиваются защитные функции организма. Мелисса мягко снимает давление, успокаивает нервную систему, кроме того, чай из мелиссы повышает умственные способности и улучшает настроение.

Чай из шиповника

Благодаря высокому содержанию витамина С и других полезных соединений, чай из плодов шиповника обладает высокими противовоспалительными свойствами. Напиток из шиповника помогает разжижать мокроту, лечить насморк, кашель, избавляет от ломоты в суставах.

Разумеется, у каждого из этих напитков есть и противопоказания. Поэтому налегать на них без медицинской консультации не стоит.

Яна Котт