Не прошло и месяца, а местные чиновники взяли-таки «под козырек», спеша исполнить поручения главы государства, которые он дал в своем Послании к народу Казахстана в начале октября. Да еще как!

Вы сами-то внимательно прочитали это послание? Перечитайте. Рекомендую. Президент страны отметил: «Правительству, каждому руководителю госоргана, госкомпании нужно изменить подходы в работе. Главным приоритетом должен стать рост благосостояния казахстанцев. Именно по этому параметру я буду теперь оценивать персональную эффективность и соответствие занимаемым должностям».

Многим, очень многим (и мне в том числе), понравилась глава в Послании «Рост доходов населения», особенно – поручения по достижению этого роста. Президент так и указал: «Во-первых, поручаю правительству с 1 января 2019 года повысить минимальную зарплату в 1,5 раза – с 28 до 42 тысяч тенге.

Это напрямую коснется 1 миллиона 300 тысяч человек, которые работают во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности.

Повышение охватит 275 тысяч работников бюджетных организаций, зарплаты которых вырастут в среднем на 35%.

На эти цели из республиканского бюджета на 2019-2021 годы нужно выделять 96 миллиардов тенге ежегодно».

В своем «во-вторых» Назарбаев говорит, что нужно формировать стабильные источники роста бизнеса, стимулировать частные инвестиции и способствовать свободе рынка.

… В самый последний день октября состоялась встреча акима Шымкента Габидуллы Абдрахимова с более чем 70 предпринимателями города. Речь шла о выполнении поручений главы государства. Градоначальник подчеркнул, что более 30% жителей города представляют работающее население. 56 тысяч человек получают минимальную заработную плату, при этом около 11 000 из них – сотрудники бюджетной сферы. И они одними из первых ощутят на себе положительные изменения в виде повышения зарплат.

Предприниматели, присутствовавшие на этой встрече, также выразили готовность повысить оклады своим сотрудникам, особенно тем, кто занят на низкооплачиваемых работах. Ожидается, и это только по приблизительным подсчетам, что в течение года вырастет заработная плата 190 тысяч шымкентцев. Важно знать, что увеличение будет происходить поэтапно – если одни предприятия готовы повысить зарплату уже с ноября, другие – в декабре, третьи – с января 2019.

Главу города явно обрадовала такая поддержка и понимание ситуации предпринимателями. Вот только один вопрос к ним: а что, без поручения президента страны до этого нельзя было додуматься?! Почему вам всегда нужен «волшебный пендель» сверху? Неужели вы сами не понимаете, каково это жить на нынешний размер минимальной зарплаты – 28 тысяч тенге? Живи и, как говорится, «ни в чем себе не отказывай». Да они, эти предприниматели, за один присест в кафе или тойхане столько просаживают… Как с совестью, ребята? У самого акима города, и это уже не секрет, оклад чуть меньше миллиона тенге, точнее – 953 тысячи тенге, без вычета налогов. В месяц! Как говорится, «почувствуйте разницу!»

… И в области заговорили о повышении размеров зарплат, только успевай запоминать число предприятий. По словам главы региона Жансеита Туймебаева, на сегодня в 9 798 предприятиях Туркестанской области трудятся 105 811 человек, из них 13 674 (12,9%) рабочих получают заработную плату ниже 42 500 тенге. Эти данные были выявлены в результате специального анализа, проведенного акиматом области. Помимо этого, в государственных бюджетных учреждениях области 52 170 работников получают заработную плату ниже 42 500 тенге.

К слову, с 2019 года все госслужащие Казахстана смогут получать повышенные зарплаты, передало МИА «Казинформ» со ссылкой на председателя Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева. Он отметил, что размер зарплаты будет зависеть от характера и сложности работы, а также достижения конкретных показателей эффективности.

Повышение зарплаты – дело хорошее. Но что толку от этого, если автоматом растут цены в магазинах, тарифы на коммуналку. Эта «закономерность» очевидна.

На той же встрече с предпринимателями Шымкента отдельно обсуждался вопрос роста цен на продукты и товары первой необходимости. К примеру, владелец ТД «Баян-Сулу» пообещал, что не будет повышать стоимость аренды, так как это может негативно отразиться на уровне жизни его арендаторов. Свою солидарность с ним выразили и руководители крупных рынков города. Более того – они пообещали предпринять необходимые меры по сдерживанию цен. Координировать-контролировать эту работу будет штаб, специально созданный при акимате города.

Эх, и все-таки Сталина нам не хватает! Мы, простой народ, так устали от роста цен. Тихо-тихо, но каждый год поднимаются цены на все подряд, начиная от тарифов на коммуналку, стоимости лекарств, заканчивая ценами на бензин и дизельное топливо. Как же надоела эта инфляция, которой нет конца… Никто не задавался вопросом: за счет чего при Сталине ежегодно снижали розничные цены? Кстати, снижение цен в Советском Союзе проводилось и до войны. Но, конечно же, после 1945 года масштабы удешевления товаров увеличились. Первое послевоенное снижение цен состоялось в декабре 1947 года. Коммерческие и пайковые цены были отменены и преобразованы в единые. На 10-12 процентов подешевели хлеб, мука и крупы. А самое грандиозное снижение цен произошло 1 марта 1950 года, когда буханка хлеба в один момент подешевела на 26-30 процентов! Цены на говядину и свинину снизились сразу на 24 процента. Сливочное масло подешевело на 30 процентов. У нас же хлеб и дорожает, и «легчает»! При Сталине в начале пятидесятых годов регулярно дешевел бензин.

Сегодня представить себе подобное даже невозможно. У нас дизельное топливо дороже бензина! Где это видано? А главное – где логика? Почему никто не возьмет за задницу инициаторов этой спекуляции?! Чем и кому была плоха плановая экономика, при которой цены были едиными на всей территории СССР. Годами цены не менялись! На отпускные можно было съездить и вернуться из отпуска. Сегодня позволить это удовольствие могут немногие.

К чему весь этот разговор? Наверное, к тому что – не надо наглеть. Мы все зависимы друг от друга. Подняли тарифы на электроэнергию, бензин, поднялись цены на все остальное… Господа буржуины, надо учиться сдерживать свои аппетиты, урезать самим свою алчность. Вам нужны революции?! Нам – точно нет…

Фарида Шарафутдинова