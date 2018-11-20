В снежный плен попали граждане России, Армении, Азербайджана и Казахстана в горах Грузии, сообщает «Хабар 24». Почти неделю они не могут пересечь заснеженный перевал. На обочинах дороги большие очереди.

В департаменте транспорта Грузии уверяют, что делают всё возможное, чтобы в максимально короткие сроки расчистить дороги от снега.

Это последний блокпост, до которого доезжают как легковые, так и грузовые автомобили. До таможенно-пропускного пункта на всех оставшихся 50 км дороги ведутся интенсивные снегоочистительные работы.

Дорога к КПП «Казбеги» перекрыта почти неделю. Сотрудники патрульной полиции контролируют периметр. Как сообщили в департаменте автомобильных дорог, на отрезке дороги, ведущей к российско-грузинской границе, мобилизована спецтехника. Работу затрудняют и погодные условия, а также опасность схода лавины. Грузовик алматинца Евгения Лунёва, как и сотен других фур, за несколько дней не продвинулся даже на метр. Самое неприятное, что нет никакой информации, когда этот вынужденный простой завершится и проезд откроют.

Евгений Лунёв, водитель (Казахстан): «Переживаю за груз. Всё мокро. Вода есть вода, где-то маленькую дырочку может найти, товар может испортиться. Ну, неприятно, когда стоишь. Хочется, чтобы условия были для перевозки товаров, а так большей частью стоишь, чем едешь».

Сотни дальнобойщиков в отчаянии, ведь у большинства кузова забиты скоропортящимися товарами. Живописные пейзажи также не в радость, говорит еще один казахстанский дальнобойщик Сергей Чуйко. Отсутствие магазинов и уборных мешает наслаждаться панорамными видами.

Сергей Чуйко, водитель (Казахстан):»Мы покупаем при заезде транзитную карту за 200 лари. Из Армении едем тоже покупаем карту за 200 лари, а условий никаких нет. Солярка на исходе, надо постоянно поддерживать температуру. Солярки нет, не подвозят. Помощи никакой нет. Если сегодня нас не выпустят, завтра не знаю, что делать. Придётся с машины сливать, а потом как дальше добираться – неизвестно».

Большие неудобства возникли и у туристов. После долгих ожиданий многие разъехались по близлежащим гостиницам, ведь находиться в машине несколько суток вместе с детьми – настоящее испытание. Когда же откроют дорогу – вопрос до сих пор открытый. Точной информации дать не может никто. Всё зависит от погоды. Ну, и прогнозы синоптиков неутешительны: в ближайшие дни в регионе ожидается снег.