В полиции сообщили, что за текущий год на интернет-мошенников поступило более 900 заявлений. Чаще всего жители Астаны становятся жертвами недобросовестных продавцов, которые реализуют свой товар посредством интернет-магазинов.

В ведомстве сообщили, что из-за резкого увеличения сайтов и групп в социальных сетях, которые предлагают приобрести товар онлайн, растет и количество мошенников, а с ними увеличивается и показатель потерпевших. Полицейские утверждают, что покупателя должны насторожить очень низкие расценки на товар, отсутствие достоверного адреса офиса продаж, контактных телефонов, групп в социальных сетях с отзывами реальных покупателей и т. д. В ведомстве советуют покупать товары в интернете с доставкой и оплатой наличными курьеру.