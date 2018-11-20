Через мессенджер казахстанцы могут получить ответы на вопросы по налогам на имущество, землю и транспорт.

С 19 ноября 2018 года казахстанцы могут получить ответы на вопросы по налогам на имущество, землю и транспорт через мессенджер WhatsApp, сообщается на сайте комитета госдоходов.

Вопросы можно отправить на номер 8 777 136 41 32 в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9.00 до 18.30.

«Мы постараемся предоставить оперативные и исчерпывающие ответы», – отметили в КГД.

Также получить консультации можно:

по вопросам оказания госуслуг, а также по актуальным налоговым и таможенным вопросам – в едином контакт-центре «1414»;

по вопросам таможенного законодательства – в call-центре «1412» с городского телефона, по номеру 8 800 080 64 52 с мобильного телефона (принимаются жалобы о возможном совершении или попытках совершения преступлений в экономической сфере, коррупционных и других неправомерных действий сотрудников органов госдоходов);

по вопросам налогового и таможенного законодательства – в территориальных подразделениях, телефоны которых размещены на официальном сайте kgd.gov.kz в разделе «О нас» подраздела «Работа с населением».

В начале ноября в Казахстане запустили новый online-сервис для оплаты налогов без комиссии.