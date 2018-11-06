В Алматы врачи детской инфекционной больницы ищут родных маленькой пациентки. Пятимесячную малышку в коляске на улице обнаружили прохожие. С переохлаждением ее доставили в клинику. С тех пор прошел месяц, но родственники так и не объявились, передает КТК.

Валерия Ким, врач детской клинической инфекционной больницы: «Ребенок, как мы предполагаем, длительное время находился на улице в коляске. В весе прибавляет. На данный момент состояние ребенка удовлетворительное».

Медики рассказывают, на фоне переохлаждения у девочки развилась пневмония. Состояние было тяжелым. Врачи целый месяц боролись за жизнь пациентки. Теперь малышке лучше. Она получает усиленное питание.

Известно, что девочку зовут Антонина, она европейской национальности, ей пять месяцев. А вот о матери ничего неизвестно. Медикам удалось также выяснить, что женщина не зарегистрировала ребенка, а значит, документы на новорожденную не получила. Поисками сейчас занимается и полиция. Если родители не найдутся, ребенка определят в дом малютки.