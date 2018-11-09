Эта мера призвана помочь казахстанским заемщикам не зависеть от скачков курса валют, передает Sputnik. До середины декабря должны успеть казахстанцы подать заявку на рефинансирование валютных ипотечных займов по курсу на 18 августа 2015 года — 188,35 тенге.

«Срок подачи заявления на рефинансирование валютного займа заканчивается 15 декабря 2018 года, срок рефинансирования валютных займов банками истекает 30 декабря 2018 года. Для определения соответствия займа условиям программы, заемщикам необходимо обратиться в банк-кредитор», — прокомментировал начальник управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Национального Банка Казахстана Александр Терентьев.

Это делается для того, чтобы помочь казахстанцам исполнять свои кредитные обязательства перед банком и не зависеть от «скачков» валютного курса.

Нацбанк предупреждает, что по займам граждан, которые могли бы рефинансировать свои займы, но не сделали этого, банки вправе возобновить предусмотренные действующим законодательством процедуры по взысканию задолженности. При этом Национальный Банк Казахстана не сможет приостанавливать процедуру взыскания.

Отметим, что программа не предусматривает полного списания долга заемщика и направлена на снижение долговой нагрузки заемщика за счет списания задолженности по вознаграждению, комиссии, пени и штрафов.

19 августа 2015 года произошла девальвация тенге, когда курс национальной валюты по отношению к доллару резко поднялся с 188 до 255.