Приказом Министра национальной экономики РК, руководителем Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по Туркестанской области назначен Ибрайханов Ерболат Максутханович.

Ерболат Ибрайханов родился 2 января 1981 года в Кызылординской области. Окончил ЮКГУ им. М. Ауэзова, МКТУ им. Ясави, «University of Nottingham» по программе «Болашак» по специальностям экономист-финансист, юрист, мастер государственной политики.

Трудовой путь Е. Ибрайханов начал с должности главного экономиста службы бухгалтерского учета и отчетности Центра судебной экспертизы МЮ РК. Работал на должности руководителя Антимонопольной инспекции по Карагандинской области и заместителя руководителя Управления жилья и жилищной инспекции по городу Алматы.

В ходе личного приема, аким области Жансеит Туймебаев пожелал успехов новому руководителю департамента.