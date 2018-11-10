Национальный банк РК 12 ноября выпускает в обращение коллекционные монеты «Бұлғын» из серии монет «Флора и фауна Казахстана» из сплава мельхиор номиналом 200 тенге и 100 тенге, передает Zakonkz.kz.

Бұлғын» (соболь) – млекопитающее семейства куньих. В Казахстане соболь живет только в хвойных лесах Алтая.

Монеты из сплава мельхиор качества «рrооf-like» и качества «brilliant uncirculated» имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон. Изображение на монетах качества «рrооf-like» расположено на зеркальной поверхности.

На лицевой стороне (аверсе) монет размещено стилизованное изображение планеты Земля в ладонях, символизирующее бережное отношение ко всем ее обитателям, надпись, обозначающая номинал монеты и торговый знак Казахстанского монетного двора. По окружности надпись «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ • NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN».

На оборотной стороне (реверсе) монет изображение соболя в ветвях хвойного дерева. По окружности надписи «БҰЛҒЫН», «MARTES ZIBELLINA» (зоологическое название вида) и число «2018», обозначающее год чеканки.

Монеты номиналом 200 тенге изготовлены из сплава мельхиор, масса – 15,0 граммов, диаметр – 33 мм, качество изготовления «proof-like», тираж – 3 тысячи штук.

Монеты номиналом 100 тенге изготовлены из сплава мельхиор, масса – 11,17 граммов, диаметр – 31 мм, качество изготовления «brilliant uncirculated», тираж – 30 тысяч штук.

Как отмечается, коллекционные монеты номиналом 200 тенге и 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Коллекционные монеты изготовлены на Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан».

Дизайн монет разработан в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты – казахстанского тенге, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан №1193 от 25 сентября 2003 года.

Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости.

Монеты из сплава мельхиор качеством изготовления «proof-like» выпускаются в сувенирной упаковке.

Монеты из сплава мельхиор качеством изготовления «brilliant uncirculated» выпускаются в специальной полиграфической упаковке.

Приобрести коллекционные монеты можно во всех территориальных филиалах Национального Банка Республики Казахстан, а также через Интернет-магазин на сайте www.nationalbank.kz