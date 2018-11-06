Новый online-сервис fastpay.kz появился в Казахстане. При помощи сервиса казахстанцы могут произвести оплату налогов без комиссии, сообщается на сайте Комитета государственных доходов РК.
Сервис подключён к государственным базам данных и оплата происходит моментально. После оплаты налогоплательщик получает электронный чек с подтверждением оплаты и отметкой с egov.
Оплата происходит безналичным способом с любой банковской карты или электронного кошелька.
С помощью этого сервиса физические лица могут произвести оплату без комиссии:
налога на имущество;
налога на транспортные средства;
земельного налога;
административных штрафов;
государственной пошлины для получения государственных услуг.
По вопросам пользования сервисом можно позвонить +7(727)221-94-94 или отправить письмо на электронную почту: fastpay@fastpay.kz
Услуга по оплате налогов и обязательных платежей доступна также на портале eGov.kz.