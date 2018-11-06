Новый online-сервис fastpay.kz появился в Казахстане. При помощи сервиса казахстанцы могут произвести оплату налогов без комиссии, сообщается на сайте Комитета государственных доходов РК.

Сервис подключён к государственным базам данных и оплата происходит моментально. После оплаты налогоплательщик получает электронный чек с подтверждением оплаты и отметкой с egov.

Оплата происходит безналичным способом с любой банковской карты или электронного кошелька.

С помощью этого сервиса физические лица могут произвести оплату без комиссии:

налога на имущество;

налога на транспортные средства;

земельного налога;

административных штрафов;

государственной пошлины для получения государственных услуг.

По вопросам пользования сервисом можно позвонить +7(727)221-94-94 или отправить письмо на электронную почту: fastpay@fastpay.kz

Услуга по оплате налогов и обязательных платежей доступна также на портале eGov.kz.