К 6 годам лишения свободы осуждены отец и сын, 1969 и 1992 года рождения, жители Сайрамского района, которые занимались сбытом наркотических средств, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

Их с поличным задержали сотрудники УБН ДП Туркестанской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. По месту жительства полицейские изъяли у них бумажный сверток весом около 3 грамм марихуаны и полиэтиленовый пакет с наркотиками весом 500 грамм.

Кроме того, досудебное расследование проводится следователями управления полиции Туркестана в отношении местного жителя. Мужчина занимался культивированием конопли во дворе собственного дома. У него оперативники изъяли свыше 30 кустов наркосодержащего растения.

С начала 2018 года полицейскими Туркестанской области зарегистрировано 340 преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Выявлено 52 факта сбыта наркотических средств, 15 фактов незаконного хранения наркосредств в особо крупном размере и уничтожено более 60 тыс кустов наркосодержащих растений.