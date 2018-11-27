Меморандумы о взаимном сотрудничестве были подписаны между палатой предпринимателей Туркестанской области и тремя органами власти — судом, прокуратурой и департаментом агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Основная задача соглашений – совместная защита бизнеса.

Цель меморандумов — осуществление совместных и согласованных действий по защите бизнеса, дальнейшему развитию предпринимательства в Туркестанской области на принципах конструктивности, прозрачности и эффективности деятельности.

Региональная палата предпринимателей и областной суд планируют совместно развивать и укреплять институт досудебного урегулирования споров (медиация), связанных с предпринимательской деятельностью.

Подписанный документ предусматривает анализ и выработку предложений совершенствования судебной практики по делам, связанным с предпринимательской деятельностью.

Палата со своей стороны намерена проанализировать и систематизировать наиболее распространенные типовые ошибки предпринимателей. Совместно бизнес-сообщество и областной суд будут разрабатывать предложения в действующие нормативные постановления Верховного суда для актуализации и выработки предложений по внесению в них изменений и дополнений.

В рамках соглашения между прокуратурой Туркестанской области и региональной палатой будет проводиться работа по повышению защиты бизнеса от неправомерного административного давления и угроз уголовного преследования.

Основная задача – анализ законности проверок бизнеса со стороны государственных органов, по результатам уже будет принятие соответствующих мер прокурорского реагирования.

Кроме того, планируется проведение оценки эффективности осуществления акиматами контроля за соблюдением требований нормативных правовых актов и выдачи разрешительных документов в сфере земельных отношений и строительства.

Повышение ответственности должностных лиц

Меморандум о сотрудничестве между региональной палатой предпринимателей и департаментом агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Туркестанской области заключен с целью сокращения коррупционных рисков при взаимодействии предпринимателей с государственными органами.

В рамках меморандума будет проведен анализ коррупционных рисков при оказании государственных услуг и осуществления государственного контроля. Также будет организована работа по выявлению и пресечению антиконкурентных действий (бездействий) должностных лиц государственных и местных исполнительных органов, организаций, наделенных государством функциями регулирования деятельности субъектов предпринимательства.

В рамках всех трех меморандумов стороны будут укреплять работу по обеспечению и защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства, выявлению системных проблем и барьеров, препятствующих развитию предпринимательства. Региональной палатой и ведомствами будет разработан план комплексных мер по искоренению фактов проведения контрольно – надзорными органами незаконных проверок в деятельности субъектов частного предпринимательства, созданию благоприятных условий для роста предпринимательской активности и определения новых возможностей развития предпринимательства.

Тесное взаимодействие суда, прокуратуры и агентства с палатой – залог успешного сотрудничества государства и бизнеса.