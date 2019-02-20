В Туркестанской области предпринимателю вернули незаконно изъятые деньги

Благодаря быстрому реагированию и оперативному вмешательству сотрудников Палаты предпринимателей Туркестанской области предпринимателю вернули незаконно изъятые сотрудниками полиции денежные средства.

Бизнесмен Видадин Мамедов является одним из самых крупных огородников в Сарыагашском районе. На протяжении многих лет он завозит семена и саженцы из заграницы, содержит теплицы, выращивает и обеспечивает овощами и фруктами всю область и соседние страны. Также он является серьезным работодателем.

По словам предпринимателя, житель Сарыагаша подал заявление, что якобы незаконно завладел личными денежными средствами. Не информируя предпринимателя, следователь возбуждает уголовное дело, выносит постановление об обыске дома предпринимателя, якобы за самоуправство.

Вместо того, чтобы ознакомить с заявлением бизнесмена, сотрудники полиции обыскали дом и просто «забрали» денежные средства в размере свыше 50 млн тенге и 127 800 долларов США, золотые украшения стоимостью 10 млн тенге, а также все документы компании.

Естественно, деятельность предпринимателей Мамедовых остановилась, отношения с зарубежными партнерами затруднились, даже некоторые поставщики сообщили о возможном расторжении договоров поставки.

Местные аграрии выразили возмущение, что данная ситуация отражается на них.

Представители Палаты встретились с прокурором Сарыагашского района, начальником отдела полиции, попросив вмешательства, а также вернуть предпринимателям изъятые документы и оборотные денежные средства, не имеющие отношения к досудебному производству, так как данная ситуация может в одночасье привести к банкротству свыше 100 предпринимателей.

«Это результат эффективного взаимодействия Палаты с правоохранительными органами от которого выигрывают и бизнес, и власти. В итоге эта ситуация разрешилась положительно. Нас радует, что местные исполнительные власти понимают, что цель у нас одна — это защита и развитие бизнеса», — отметил заместитель директора Палаты предпринимателей Туркестанской области Жомарт Махмут.

Переговорная сила юристов Палаты не подвела, благодаря слаженным действиям сотрудников Палаты ИП «Қызыл ту» удалось вернуть свои денежные средства.

Дело взято на особый контроль.

Айкоз Сыздыкова