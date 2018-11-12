Пожарными и спасателями Новосибирской области оказана помощь пассажирам междугороднего автобуса, следовавшего из Новосибирска в Шымкент (республика Казахстан) и попавшего в дорожно-транспортное происшествие, передает Vk-smi.ru.

Происшествие случилось в Коченёвском районе на 1368 км федеральной трассы «Р-254». В результате столкновения с грузовиком автобус съехал с трассы в кювет и опрокинулся на бок. В автобусе находилось 46 человек, в том числе 1 водитель, все пассажиры жители республики Казахстан. В аварии пострадали 6 человек.

К месту происшествия оперативно прибыли пожарные, дорожники и представители администрации района. Для оказания помощи были задействованы 24 человека, 9 единиц техники.

Все пострадавшие госпитализированы каретой скорой медицинской помощи в центральную районную больницу Коченевского района. Оставшиеся пассажиры были эвакуированы в пункт временного размещения, организованный местной администрацией в кафе-гостинице «Актин».

Позже все пассажиры были отправлены в пункт назначения резервным автобусом перевозчика.