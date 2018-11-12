Запустили конкурс победитель которого отправится путешествовать по стране, познакомится с жизнью местного населения и снимется в документальном фильме, передает Turizm.ru со ссылкой на Thrillist.

Управление туризма Таиланда совместно с сайтом Dream Jobbing объявили конкурс на вакансию путешественника по Таиланду. В оригинале она звучит как The Local Traveler In Thailand. Победителю предстоит отправится в путешествие по стране, а также сыграть главную роль в документальном фильме о жизни местного населения.

Обладателю работы мечты оплатят перелет из любого уголка мира. Кроме того, путешественнику не придется тратить деньги на проживание, так как на время съёмок фильма он будет останавливаться в тайских семьях и на себе испытывать жизнь гражданина Таиланда. Кроме того, предстоит посещать популярные туристические достопримечательностей страны. И за все это еще и получать зарплату.

Чтобы принять участие в конкурсе, на сайт компании Dream Jobbing необходимо отправить 60-секундное видео с небольшой историей о себе и рассказом о том, почему именно вы должны стать частью документального фильма о жизни в Таиланде. Возраст и место рождения соискателей не ограничены. Единственное требование — быть авантюристом и приготовиться к одному из главных приключений в своей жизни.

Съемки фильма начинаются в январе-феврале и продолжатся три недели. Как отметили в Dream Jobbing данная работа в большей степени предназначена не для зарабатывания денег, а для получения нового опыта. Кастинг продлится до января 2019 года.