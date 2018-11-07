Отмена платы за визу будет действовать два месяца.

Кабинет министров Таиланда одобрил отказ от платы за визу на прибытие посетителей из 21 страны в течение двух месяцев, чтобы дать индустрии туризма необходимый импульс для развития, сообщает informburo.kz со ссылкой на Bangkokpost.

Представитель правительства сообщил, что кабинет министров согласился с проектом постановления об отказе от платы в размере 2000 батов (22 451 тенге) с 1 декабря по 31 января для посетителей, проживающих в стране не более 15 дней.

В список стран, которые получат освобождение от выплаты необходимого сбора, помимо Казахстана вошли Андора, Болгария, Бутан, Китай, Кипр, Эфиопия, Фиджи, Индия, Латвия, Литва, Мальдивы, Мальта, Маврикий, Папуа-Новая Гвинея, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Тайвань, Украина и Узбекистан.

Больше всего туристов в Таиланд приезжают из Китая, России и Южной Кореи.