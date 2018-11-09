Полицейские Туркестанской области задержали гражданина Таджикистана, который находился в международном розыске, передает NUR.KZ со ссылкой на официального представителя МВД Алмаса Садубаева.

Сообщается, что его разыскивали за убийство. 10 лет ему удавалось уходить от правосудия. Помощь в проведении операции оказали коллеги из Узбекистана.

Узбекская полиция поделилась информацией о месте нахождения разыскиваемого. Мужчину задержали в Ташкентской области в Узбекистане. Отмечается, что он понесет наказание.