В Астане работники детского сада не заметили пропажу одного из детей. Полураздетого мальчика, плачущего на морозе, обнаружила местная жительница, передает NUR.KZ.

О произошедшем жительница Астаны написала в группе «Астана, хочу похвалить/пожаловаться» в Facebook.

По словам женщины, накануне, 26 ноября, между домами Сарыарка 15 и Сарыарка 17 она заметила плачущего полураздетого ребенка.

«Увидела плачущего мальчика, стоящего в тонкой кофточке и колготках, ботиночках на морозе! Я в шоке, люди проходят мимо, внимания не обращают, что ребенок один стоит вот так!

Схватила его, под пуховик к себе засунула и тут же, вспомнив, что внутри двора есть детский сад «Intellectumbala» и что, скорее всего, ребенок оттуда, побежала туда», — рассказала она.

Как оказалось, ребенок на самом деле из этого детсада, он покинул территорию учреждения, оставшись без присмотра воспитателей.

К слову, в садике даже и не заметили пропажи одного из детей. Работники спохватились, когда астанчанка привела замерзшего малыша с улицы.

При этом, женщина рассказывает, что воспитатели начали перекладывать вину друг на друга, более того, не дали ей номер телефона родителей мальчика.

В столичном управлении образования под постом девушки оставили комментарий, в котором подтвердили, что в самом деле, ребенок оказался на улице по недосмотру няни.

В ведомстве пояснили, что данный детский сад не зарегистрирован в реестре. Соответственно, его деятельность не регламентируется. Садик расположен в коттедже, ни камер видеонаблюдения, ни охранника не имеет.

В гороно пообещали проверить дошкольное учреждение.