Заблудившегося 3-летнего ребенка нашли на трассе

Полицейские Туркестанской области обнаружили ребенка, одиноко блуждающего близ трассы Шаян-Жамбыл, передает OTYRAR.

Заметив, что маленький мальчик гуляет один, полицейские сразу же подошли к нему. Они попытались расспросить ребенка о том, где его родители и дом, но малыш не смог ответить.

После чего, стражи порядка доставили найденного мальчика в отдел полиции, опросили односельчан и распространили фото через социальную сеть. В результате чего, нашли родителей малыша и передали им найденного ребенка.

Как выяснилось, 3-летний малыш, играя во дворе, ушел от дома на расстояние 2 километров. Все это время его мать думала, что малыш играет во дворе.

В свою очередь, стражи порядка просят родителей не оставлять детей без присмотра и проявлять максимальную бдительность.