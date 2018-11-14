Сахарный диабет увеличивает смертность населения в 2-3 раза и сокращает продолжительность жизни.
Но здоровое питание, регулярная физическая активность, поддержание здорового веса тела, воздержание от употребления табака могут сократить риск возникновения диабета или отсрочить его возникновение.
Специально к Всемирному дню борьбы с диабетом мы подготовили фудинфографику.
Специально к Всемирному дню диабета полезный рецепт предложила известный PR-специалтст Маржан Ельшибаева. Она отмечает, что диабет был у ее дедушки, сейчас болеет мама, сама Маржан многое делает, чтобы оставаться здоровой.
https://www.facebook.com/marzhan.elshibaeva/videos/10156228557551785/
Во всём мире от диабета страдают 422 миллиона человек. И ВОЗ прогнозирует, что число больных к 2040 году еще вырастет.
Диабет — это хроническая болезнь, развивающаяся в тех случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый им инсулин.
Инсулин — это гормон, регулирующий уровень содержания сахара в крови. Общим результатом неконтролируемого диабета является гипергликемия, или повышенный уровень содержания сахара в крови, что со временем приводит к серьезному повреждению многих систем организма, особенно нервов и кровеносных сосудов. Проверьте содержание сахара в крови!
Симптомы диабета могут включать себя как постоянное чувство голода и резкий набор веса, так и потерю веса. Они появляются внезапно. Иногда симптомы менее выражены. В результате болезнь может быть диагностирована через несколько лет после ее начала, уже после возникновения осложнений.
Диабет типа 1 — ранее известен как инсулинозависимый, юношеский или детский. Для такого типа диабета характерна недостаточная выработка инсулина. Поэтому необходимо ежедневное введение инсулина. Причина этого типа диабета неизвестна, и сейчас его нельзя предотвратить.
Диабет типа 2 — раньше его называли инсулиннезависимым или взрослым. Он развивается в результате неэффективного использования инсулина организмом.
Большинство больных диабетом страдают от диабета типа 2, что в значительной мере является результатом излишнего веса и физической неактивности.
Со временем диабет может поражать сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы.
• У взрослых людей с диабетом риск развития инфаркта и инсульта в 2-3 раза выше.
• В сочетании со снижением кровотока невропатия (повреждение нервов) ног повышает вероятность появления на ногах язв, инфицирования и, в конечном итоге, необходимости ампутации конечностей.
• Диабетическая ретинопатия, являющаяся одной из важных причин слепоты, развивается в результате долговременного накопления повреждений мелких кровеносных сосудов сетчатки. Диабетом может быть обусловлено 2,6% глобальных случаев слепоты.
• Диабет входит в число основных причин почечной недостаточности.
Простые меры по поддержанию здорового образа жизни оказываются эффективными для профилактики диабета типа 2.
ВОЗ рекомендует:
• добиться здорового веса тела и поддерживать его;
• быть физически активным — по меньшей мере, 30 минут регулярной активности умеренной интенсивности в течение большинства дней; для контроля веса необходима дополнительная активность;
• придерживаться здорового питания и уменьшать потребление сахара и насыщенных жиров;
• воздерживаться от употребления табака — курение повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.