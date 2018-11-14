Сахарный диабет увеличивает смертность населения в 2-3 раза и сокращает продолжительность жизни.

Но здоровое питание, регулярная физическая активность, поддержание здорового веса тела, воздержание от употребления табака могут сократить риск возникновения диабета или отсрочить его возникновение.

Специально к Всемирному дню борьбы с диабетом мы подготовили фудинфографику.

Сахарный диабет (инфографика) 1 из 6

Специально к Всемирному дню диабета полезный рецепт предложила известный PR-специалтст Маржан Ельшибаева. Она отмечает, что диабет был у ее дедушки, сейчас болеет мама, сама Маржан многое делает, чтобы оставаться здоровой.

https://www.facebook.com/marzhan.elshibaeva/videos/10156228557551785/

Во всём мире от диабета страдают 422 миллиона человек. И ВОЗ прогнозирует, что число больных к 2040 году еще вырастет.

Диабет — это хроническая болезнь, развивающаяся в тех случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый им инсулин.

Инсулин — это гормон, регулирующий уровень содержания сахара в крови. Общим результатом неконтролируемого диабета является гипергликемия, или повышенный уровень содержания сахара в крови, что со временем приводит к серьезному повреждению многих систем организма, особенно нервов и кровеносных сосудов. Проверьте содержание сахара в крови!

Симптомы диабета могут включать себя как постоянное чувство голода и резкий набор веса, так и потерю веса. Они появляются внезапно. Иногда симптомы менее выражены. В результате болезнь может быть диагностирована через несколько лет после ее начала, уже после возникновения осложнений.

Диабет типа 1 — ранее известен как инсулинозависимый, юношеский или детский. Для такого типа диабета характерна недостаточная выработка инсулина. Поэтому необходимо ежедневное введение инсулина. Причина этого типа диабета неизвестна, и сейчас его нельзя предотвратить.

Диабет типа 2 — раньше его называли инсулиннезависимым или взрослым. Он развивается в результате неэффективного использования инсулина организмом.

Большинство больных диабетом страдают от диабета типа 2, что в значительной мере является результатом излишнего веса и физической неактивности.

Со временем диабет может поражать сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы.

• У взрослых людей с диабетом риск развития инфаркта и инсульта в 2-3 раза выше.

• В сочетании со снижением кровотока невропатия (повреждение нервов) ног повышает вероятность появления на ногах язв, инфицирования и, в конечном итоге, необходимости ампутации конечностей.

• Диабетическая ретинопатия, являющаяся одной из важных причин слепоты, развивается в результате долговременного накопления повреждений мелких кровеносных сосудов сетчатки. Диабетом может быть обусловлено 2,6% глобальных случаев слепоты.

• Диабет входит в число основных причин почечной недостаточности.

Простые меры по поддержанию здорового образа жизни оказываются эффективными для профилактики диабета типа 2.

ВОЗ рекомендует:

• добиться здорового веса тела и поддерживать его;

• быть физически активным — по меньшей мере, 30 минут регулярной активности умеренной интенсивности в течение большинства дней; для контроля веса необходима дополнительная активность;

• придерживаться здорового питания и уменьшать потребление сахара и насыщенных жиров;

• воздерживаться от употребления табака — курение повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.