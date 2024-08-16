75-летний пациент избежал ампутации ноги благодаря шымкентским медикам

В Шымкенте врачи спасли ногу 75-летнего пациента от ампутации, продемонстрировав высокий профессионализм и мастерство.
Специалисты городской больницы №2 сумели предотвратить серьезное хирургическое вмешательство, которое казалось неизбежным из-за осложнений, вызванных сахарным диабетом.
У пожилого мужчины развился синдром диабетической стопы, при котором кровообращение в ноге нарушается, а кожа покрывается язвами.
Это привело к критическому состоянию, при котором ампутация казалась единственным выходом.
Однако благодаря использованию современного ангиографического аппарата врачи смогли провести успешную операцию, которая позволила восстановить кровообращение в пораженной ноге.
В результате этого вмешательства раны начали постепенно заживать, и пациенту удалось сохранить конечность.
Эта операция была проведена в рамках системы обязательного социального медицинского страхования, что подчеркнуло доступность передовых медицинских технологий для широкого круга пациентов.
Важно отметить, что данное вмешательство стало возможным благодаря внедрению новейших медицинских технологий и высокому уровню подготовки медицинского персонала.
В городской больнице №2 регулярно проходят мастер-классы и тренинги, в ходе которых врачи совершенствуют свои навыки и обмениваются опытом в выполнении сложных операций. Это позволяет поддерживать высокий уровень квалификации и обеспечивать пациентам максимально качественную медицинскую помощь.
Руководитель городской многопрофильной больницы № 2 Бахытжан Позилов отметил, что на сегодняшний день с помощью ангиографического аппарата в медицинском учреждении было успешно проведено девять сложных операций.
Этот метод зарекомендовал себя как эффективное средство для восстановления кровообращения и ускорения заживления ран, что особенно важно для пациентов с диабетом, у которых раны заживают медленно и часто осложняются инфекциями.
Таким образом, внедрение современных методов лечения не только позволяет избежать серьезных хирургических вмешательств, но и существенно улучшает качество жизни пациентов.
Операции, подобные проведенной в Шымкенте, дают надежду многим больным, страдающим от осложнений диабета, и показывают, что даже в самых сложных случаях можно найти выход, сохранив здоровье и жизненные возможности пациента.