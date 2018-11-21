Прокурорской проверкой установлено, что пробационный отдел Махтааральского района целый год работал, нарушая требования пробационного и уголовно-исполнительного законодательства, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Туркестанской области.

Так, пробационным отделом района не осуществлялся надлежащий надзор над 25 осужденными, которым были назначены общественные работы. 6 осужденных и вовсе были приняты на учет позже надлежащего срока.

Из-за ненадлежащего исполнения профилактических работ с осужденными 10 из них повторно совершили преступления, а 12 − административные правонарушения. Самое удручающее то, что к повторно совершившим преступление осужденным не были применены меры по замене им вида наказания.

Также было установлено, что к 20 несовершеннолетним осужденным, привлекаемым к уголовной ответственности, согласно закону «О пробационной службе» не были применены досудебные пробационные работы.

По данным фактам, прокуратурой района внесено представление в адрес начальника департамента уголовно исполнительной системы по Туркестанской области о принятии мер в отношении виновных лиц.

Результатом рассмотрения представления нарушение закона устранены, вместе с тем освобожден от занимаемой должности начальник отдела пробационной службы Махтааральского района, а также к дисциплинарным наказаниям привлечены 6 сотрудников отдела.