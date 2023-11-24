Почти 50 человек полиция держала в своих кабинетах без оснований

Почти 50 человек без оснований не отпускали из своих кабинетов полицейские Шымкента.

По актам прокурорского надзора к дисциплинарным взысканиям привлечены 24 правоохранителя районных управлений. Нарушения были выявлены во время проверки служебных кабинетов органов уголовного преследования.

Конституционные права подозреваемых нарушались чаще всего в Каратауском районе — там незаконно удерживали 23 человека. В топе антилидеров с начала года оказались Аль-Фарабийский, Абайский и Туранский районы.

«В ходе проверки прокурором кабинетов управления полиции установлено, что доставленные лица без проведения каких-либо следственных действий незаконно удерживались в здании свыше трех часов. Если подозрения в преступлении в отношении лица не подтвердится, работник органа уголовного преследования обязан немедленно его освободить. Однако, зачастую данное требование законодательства не соблюдается отдельными должностными лицами. За 9 месяцев этого года освободили 48 человек — в управлении полиции Каратауского района – 23, района Туран – 9, Аль-Фарабийского района – 8, Абайского района – 7, Енбекшинского района – 1. Они незаконно находились в здании районных управлений полиции»,- рассказали в прокуратуре Шымкента.