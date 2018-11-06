33-летний мужчина в Алматы оборудовал двухэтажный коттедж под склад временного хранения краденого имущества, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Департамент полиции города Алматы.

Уроженец Туркестанской области, ранее судимый за грабеж, хранил цифровую технику, меховые изделия, гаджеты и комплектующие к ним. Повторить «По месту жительства гражданина Байдаулетова М. был проведен санкционированный следственным судьей обыск, в результате чего обнаружено и изъято 184 сотовых телефона различных моделей, 154 ноутбука, 10 нетбуков, 7 телевизоров, 29 единиц видео- и фотоаппаратуры, 1 проектор, 6 мужских барсеток, 8 норковых шуб, 6 наручных часов, 26 сумок для ноутбуков, 80 чехлов для сотовых телефонов, а также 15 зарядных устройств для ноутбуков.

Картина более чем ясна: она указывает на серийную и устойчивую форму преступного промысла Байдаулетова, который, согласно нашим оперативным данным, сбывал краденое имущество третьим лицам с материальной прибылью — один к одному. К примеру, нетбуки у воров скупал за 7 тысяч тенге, а продавал далее по 14-15 тысяч тенге», — информировал начальник Управления криминальной полиции Департамента полиции Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

К слову, следует отметить, что параллельно сотрудники оперативного подразделения разоблачили преступную группу квартирных воров, которые, кстати, тоже сбывали награбленное Байдаулетову М.

Эту банду оперативники задержали «с поличным», практически «на выходе» из учебного центра, откуда ими было похищено имущество на общую сумму 400 тысяч тенге.

«Это молодые люди в возрасте от 26 лет до 31 года, приезжие из Алматинской и Туркестанской областей, ранее уже привлекавшиеся к уголовной ответственности за кражи и мошенничество. Они, впрочем, как и скупщик, сразу же были водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время доказана их причастность к шести аналогичным преступлениям на территории Алматы. Не исключено, что в ходе досудебного расследования преступных эпизодов у этой группы будет больше. Работа по установлению причастности подозреваемых к другим преступлениям продолжается», — уточнил подполковник Искаков.

Вместе с тем в полиции информировали о начале процедуры сверки изъятых у Байдаулетова М. вещественных доказательств с эпизодами краж из оперативной сводки. В этой связи полицейские обращаются к гражданам и, в случае опознания среди изображенных вещей собственного имущества, просят связаться с представителем криминальной полиции по телефонам: 254-43-93 и 8 (705) 212-21-21.