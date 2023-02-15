Взяткодатель избежал уголовного наказания благодаря амнистии

18 миллионов тенге. Деньги за свою благосклонность требовали чиновники из сферы государственного аудита.

Как результат обещали положительное заключение по аудиторской проверке фирмы и помощь в её признании победителем при госзакупках.

Это самая большая взятка, по которой вынесли приговор в Аль-Фарабийском суде Шымкента в прошлом году. Руководителя Департамента внутреннего государственного аудита по ВКО и начальника отдела камерального контроля обвиняли в попытке получения взятки по предварительному сговору. Заместителя руководителя департамента внутреннего государственного аудита – в посредничестве, а учредителя ТОО – в даче взятки в крупном размере.

Гани Байарыстан, судья Аль-Фарабийского районного суда г.Шымкента:

«Вообще, Марайымов с 2018 работал руководителем госаудита Шымкента. Осужденный Турсунбеков был его заместителем, третий осужденный Агабеков работал у них главным специалистом. Антикор Шымкента еще когда они работали в Шымкенте завел на них дело и проводил следственные мероприятия. Во время следствия Марайымов и Агабеков переводятся в Восточно-Казахстанскую область, они там занимали такую же должность. Турсынбеков попросил Марайымова помочь бизнесмену выиграть тендер за 18 миллионов тенге. Их всех признали виновными и осудили».

Экс-начальник госаудита и его пособники отбывают наказание в колонии. За колючей проволокой должен был провести 7 лет и взяткодатель. Но бизнесмену удалось избежать наказания, в связи с амнистией к 30-летию независимости страны.

Олжас Тобашов, заместитель руководителя следственного управления антикоррупционной службы г.Шымкента:

«Это самая крупная история взятки за прошлый год в Шымкенте. Следствием доказано, что Марайымов хотел получить 18 миллионов тенге, чтобы объявить бизнесмена Кожахметова победителем в госзакупке. Приговором суда Марайымов проведет в колонии 8 лет, Агабеков посредник — 7 лет 6 месяцев, Турсунбекову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года».