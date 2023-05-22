Убийство в брачную ночь: подозреваемого осудили на 9 лет

Убийство с особой жестокостью. В Шымкенте вынес приговор подозреваемому, в убийстве супруги, в первую брачную ночь, передает OTYRAR.

Его признали виновным и осудили на 9 лет. Погибшая работала в «Назарбаев Интеллектуальной школе», была примером отношения к профессии, к ученикам. По словам матери педагога, год назад ее дочь и зять провели обряд бракосочетания по мусульманским канонам. В тот же вечер молодожёны отправились отмечать событие в ресторан.

После застолья, уже в квартире, между молодожёнами вспыхнула ссора. Подсудимый избил жену досмерти. Вина подсудимого подтверждена доказательствами, собранными в ходе досудебного расследования.

Сабит Туреханов, судья межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента:

«Был вынесен приговор в отношении подозреваемого Жаналиева. Он был признан виновным по статье умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Он был признан виновным по этой статье и приговорён к 9 годам лишения свободы. Судом было установлено то, что подсудимый вступил в брак с пострадавшей. В ночное время произошел скандал. В ходе этого скандала подсудимый нанес потерпевшей телесные повреждения, от которых она скончалась, не приходя в сознание».

Во время вынесения приговора, подсудимый вину не признал. Мать 32-ух летней учительницы от интервью отказалась, заявив, что вердикт для убийцы её дочери слишком мягкий.

Сабит Туреханов, судья межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента:

«Потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения. Кроме подсудимого дома никого не было, кто бы мог нанести эти повреждения. Это подтверждается заключением судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, судом также было назначено новая комиссионная экспертиза. Был здесь допрошен сам эксперт в суде.

В итоге, суд посчитал, что вина подсудимого доказана».

У осужденного от первого брака — четверо детей, у погибшей женщины — дочь. Общих детей у супругов не было. Приговор суда пока не вступил в законную силу. Стороны могут добиться отмены или изменения решения, подав апелляцию.