В Астане появилась интерактивная карта общественного контроля за госбюджетом

Общественный контроль в действии: в Астане запущен пилотный проект – интерактивная карта общественного контроля.

Это продукт, полученный в результате совместной и консолидированной работы члена СМГ Зауреш Баталовой и АДГС и ПК! Используя эту карту, каждый может отслеживать, предусмотренный бюджет, его затраты и эффективность его реализации, а также сравнивать затраты по социальным объектам на различных уровнях и районам одного города, области и страны, в целом.

Руководитель Республиканской Специальной мониторинговой группы при Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции обратилась к казахстанцам. В своем обращении, опубликованном в социальной сети Facebook, Айгуль Сагадибековна подчеркнула важность общественного контроля за расходованием бюджетных средств и проинформировала о запуске нового пилотного проекта.

— Уважаемые казахстанцы! Организация системного противодействия коррупции включает в себя проведения ряда мер профилактики, предупреждения и общественного контроля, а не только уголовного преследования коррупционеров. Мы создаем в казахстанском обществе климат честности и открытости государственных органов. Коррупция – социально неприемлемое явление! Реальное противодействие коррупции — это не кампания, для проведения которой назначены сроки. Это направление деятельности, которое должно вестись непрерывно. Коррупция боится открытости! Увеличивается потребность в эффективных формах взаимодействия между государственными органами и гражданами. Бюджетные средства не должны расходоваться необоснованно, либо с использованием коррупционных схем.

Интерактивная карта общественного контроля должна стать эффективным механизмом, позволяющим использовать его для оперативного реагирования и своевременного принятия решений в сфере противодействия коррупции. Основной целью проекта является усиление гражданской активности населения с целью выстраивания эффективного диалога власти и общества, дать активному гражданину возможность быть услышанным, решать социальные проблемы с помощью контроля над расходованием бюджетных средств. Несмотря на то, что на сегодняшний день IT-платформа работает в пилотном режиме и содержит сведения только по Астане, мы планируем до конца текущего года охватить все регионы и осуществлять общественный контроль за бюджетными процессами по всей стране.

Уже сейчас из открытых данных мы видим, что бюджет столичных школ варьируется от 133 млн до 774 млн тенге, поликлиник – от 660 млн до выше 1 млрд тенге. К примеру, бюджет школы-гимназии № 83 составляет 433 млн тенге (на 1200 мест), а школы № 16 имени Толегена Айбергенова – 735 млн тенге (на 1560 мест). Разница ощутимая и вызывает вопросы!

Детальные сведения пока не у всех объектов, карта ещё наполняется. Платформа будет постоянно совершенствоваться и охватит не только социальную сферу. Членам Специальным мониторинговых групп, используя данную интерактивную карту, следует проявить активность и проводить анализ и оценку коррупционных зон и рисков, условий и факторов, способствующих коррупционным проявлениям, вырабатывать рекомендации по их устранению. Это станет источником принятия эффективных антикоррупционных мер!

Уважаемые друзья! Если вы располагаете сведениями о не целевом расходовании бюджетных средств и любых фактах коррупции, вы всегда можете обратиться в АДГСиПК или Проектный офис СМГ. Призываю всех неравнодушных граждан активно отслеживать расходование бюджетных средств, используя интерактивную карту общественного контроля по ссылке publicbudget.kz.