Ведётся работа по обустройству системы взимания платы на международном коридоре «Западная Европа-Западный Китай».

Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек в ходе заседания Правительства рассказал о реализации государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы Жол», передаёт корреспондент BNews.kz.

«По развитию платных автодорог хотелось бы отметить, что в октябре текущего года введены в тестовую эксплуатацию системы взимания платы на участках Алматы-Капшагай, Алматы-Хоргос и Астана-Темиртау, которые в настоящее время интегрируются с системами МВД. Сбор платы планируется начать во второй половине января следующего года», — рассказал Женис Касымбек.

Министерством также ведётся разработка ПСД по устройству системы взимания платы на 5,9 тысячах км. В том числе на международном коридоре «Западная Европа-Западный Китай». Монтаж систем взимания платы планируется со следующего года.

«В целом, в 2020 году порядка 6,6 тысяч км будут охвачены системой взимания платы», — отметил министр.

Он добавил, что в декабре текущего года планируется объявить конкурс на строительство обходов Шымкента и Сарыагаш и реконструкцию участка от Сарыагаш до границы Республики Узбекистан на концессионной основе. Строительные работы планируется начать с 2020 года.

В своём докладе Касымбек также отметил финансирование автодорог местного значения.

Так, во исполнение поручения главы государства, в текущем году финансирование автодорог местной сети доведено министерством до 156 млрд тенге на паритетной основе, что позволило охватить ремонтом свыше 4 тысяч км автодорог местной сети.

«В 3-хлетнем периоде ежегодный объём финансирования сохранён на уровне не ниже 150 млрд тенге с охватом ремонтных работ до 5-ти тысяч км в год. Эти меры позволят дополнительно создать до 10 тысяч рабочих мест», — отметил Женис Касымбек.

Такие темпы, по его словам, будут сохранены и в последующие годы. Это позволит до 2025 года отремонтировать порядка 30 тысяч км и улучшить состояние 85% автодорог местного значения.

«В сфере автодорожной отрасли Госпрограммой предусмотрен охват строительством и реконструкцией — 7 тысяч км, ремонтом — 10 тысяч км автодорог республиканского значения. За счёт выделенных средств построено и реконструировано 2,4 тысячи км, отремонтировано 7,5 тысяч км. Открыто свыше 100 тысяч рабочих мест, доля материалов отечественного производства составила порядка 95%», — рассказал глава министерства.

В частности, по коридору Центр-Юг завершён участок Астана-Темиртау, в следующем году планируется завершить участок Темиртау-Караганда и обход Караганды.

«С текущего года начаты работы на участках Караганды-Балхаш-Бурылбайтал-Курты (888 км), с 2019 года начнём участок Курты-Капшагай», — отметил он.

По коридору Центр-Восток практически открыто движение по новому покрытию на участке Астана-Павлодар за исключением отрезка Шидерты-Калкаман (115 км), где движение осуществляется по 2-м полосам. На участках Павлодар-Семей и Семей-Калбатау завершены все участки кроме выхода из Павлодара (13 км). Завершение данного проекта предусмотрено в 2019 году.

По коридору Центр-Запад ведутся работы на участке Кандыагаш-Макат (299 км), в текущем году начаты работы на 120 км на участках Атырау-Астрахань и Кандыагаш-Актобе за счёт РБ, на остальных участках (303 км) работы начнутся со следующего года. Также ведутся работы на участке Костанай-Денисовка (114 км). Полностью коридор планируется завершить в 2020 году.

«В целом завершение всех начатых проектов планируется в 2019-2020 годы. По итогам текущего года планируется открыть движение на 528 км», — заключил министр