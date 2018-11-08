В каком регионе Казахстана самые низкие цены на воду рассказал генеральный директор ГКП «Астана су арнасы» Табигат Зейнулкабден, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«У нас есть утверждённая инвестиционная программа с 2016 года по 31 декабря 2020 года, в которой прописаны тарифы. Ещё два года мы будем работать по старым тарифам. В новой программе на 2021 по 2025 годы возможно тариф будет изменён либо останется прежним», — сказал Табигат Зейнулкабден.
Также Т. Зейнулкабден сообщил, в каком регионе Казахстана зафиксирован самый низкий тариф на воду.
«Если сравнить с другими городами Казахстана, в Астане самый низкий тариф на воду после города Павлодар. Астана находится на 15 месте по рейтингу водоснабжения, по водоотведению — на 12 месте. В столице доходы у людей, конечно, больше, по сравнению с другими городами, но тариф у нас низкий», — добавил он.
Кроме того, в компании подсчитали, что расходы на воду составляют минимальный процент от всех коммунальных затрат.
«Например, за 2-комнатную квартиру, площадью 50 кв.м с количеством проживающих 3 человека, коммунальные услуги за месяц составят примерно 13 015 тенге. Это по всем коммунальным услугам. Из них на отопление приходится 31%, на расходы КСК — 20%, электроэнергию -16%, водоснабжение и водоотведение- 6%. То есть, ежемесячный расход на воду за троих человек составляет 700−800 тенге», — отметил Т. Зейнулкабден.