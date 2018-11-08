В каком регионе Казахстана самые низкие цены на воду рассказал генеральный директор ГКП «Астана су арнасы» Табигат Зейнулкабден, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть утверждённая инвестиционная программа с 2016 года по 31 декабря 2020 года, в которой прописаны тарифы. Ещё два года мы будем работать по старым тарифам. В новой программе на 2021 по 2025 годы возможно тариф будет изменён либо останется прежним», — сказал Табигат Зейнулкабден.

Также Т. Зейнулкабден сообщил, в каком регионе Казахстана зафиксирован самый низкий тариф на воду.

«Если сравнить с другими городами Казахстана, в Астане самый низкий тариф на воду после города Павлодар. Астана находится на 15 месте по рейтингу водоснабжения, по водоотведению — на 12 месте. В столице доходы у людей, конечно, больше, по сравнению с другими городами, но тариф у нас низкий», — добавил он.

Кроме того, в компании подсчитали, что расходы на воду составляют минимальный процент от всех коммунальных затрат.