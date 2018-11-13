В Казахстане с 1 января 2019 году буду снижены оптовые цены на товарный газ, что позволит снизить конечные цены для электростанций. Эти меры предпринимаются в целях снижения тарифов на электроэнергию, сообщил во вторник на заседании правительства министр энергетики Канат Бозумбаев, передает Vласть.

«По товарному газу: в целях снижения тарифов на электроэнергию элекропроизводящих организаций министерством разработан проект приказа, предусматривающий снижение предельных оптовых цен. По нашим оценкам, снижение оптовых цен позволит с 1 января 2019 года снизить конечные цены товарного газа для электростанций, использующих газ, на 6-15% в зависимости от региона», — сказал Бозумбаев.

Он уточнил, что приказ планируется принять в конце ноября, а введен в действие он будет с 1 января 2019 года.

Напомним, что глава государства Нурсултан Назарбаев поручил до конца года снизить тарифы на электроэнергию.