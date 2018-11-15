В мобильном приложении «НБК «Online» открылся новый раздел, посвященный 25-летию национальной валюты — тенге, передает МИА «Казинформ».

В мобильном приложении Национального Банка Республики Казахстан «НБК «Online» запущен новый раздел «25-лет национальной валюте — тенге». В новом разделе каждый пользователь сможет оперативно получить ответ на интересующий его вопрос, касающийся национальной валюты — тенге.

Национальная валюта Казахстана — тенге — была введена в обращение 15 ноября 1993 года. Название тенге было взято из истории древних тюркских мелких монет, которые были распространены в средние века. Первые упоминания о монетах под названием «таньга» появились в исторических памятниках 1361 года.

Переход на национальную валюту был предопределен рядом событий, связанных с развалом СССР, был важным и необходимом шагом. На государственном уровне эта задача обсуждалась в закрытом режиме в Верховном Совете и Правительстве республики. Были созданы: рабочая группа по осуществлению мероприятий, связанных с введением национальной валюты, под руководством Д.Х. Сембаева, а также творческая группа по разработке дизайна купюр тенге, в которую вошли: Тимур Сулейменов, Мендыбай Алин, Досбол Касымов, Агимсалы Дузельханов и Хайрулла Габжалилов. Над созданием дизайна первого ряда тенге группа работала с августа 1992- го до апреля 1993 года. Было принято решение именовать национальную валюту — тенге, а ее стократную часть — тиын. Тиын стал разменной денежной единицей — 1/100 тенге (1 тенге = 100 тиынам).

Из множества серий и вариантов эскизов окончательно выбрали портреты известных исторических личностей. На лицевой стороне купюр поместили портреты великих людей Казахстана: Аль-Фараби, Суюнбая, Курмангазы, Ш. Уалиханова, Абулхаирхана, Абылайхана, Абая. На оборотной стороне — памятники культуры и природы: мавзолей Яссауи, наскальные рисунки Мангистау, озеро Боровое, пейзаж Алатау, всадник с беркутом.

Для руководства работой по переходу на национальную валюту Указом Президента РК 3 ноября 1993 года была создана специальная Государственная комиссия. В ее состав вошли: Премьер-министр Республики Казахстан С.А. Терещенко (председатель) и члены комиссии: Е.М. Асанбаев, вице-президент РК; Д.Х. Сембаев, первый заместитель Премьер-Министра; Г. Б. Байназаров, председатель Нацбанка РК; Е.Ж. Дербисов, министр финансов и Б.И. Изтелеуов, министр экономики. Указ Президента РК «О введении национальной валюты Республики Казахстан» вышел 12 ноября 1993 года. Первая партия бумажных тенге суверенного Казахстана состояла из номиналов 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 тенге. Серия была напечатана с использованием ручной гравировки и с помощью специалистов старейшей английской компании Harrison & Sons. Этот заказ принес компании мировую славу и особую награду — Золотой Знак королевы Великобритании. Тенге были признаны лучшим экспортным продуктом Британии.

Национальная валюта нашей страны печаталась за рубежом до мая 1995 года. После открытия 18 мая 1995 года собственной Банкнотной фабрики все номиналы тенге выпускаются в Казахстане.

У современных казахстанских банкнот 18 степеней защиты.

«НБК «Online» — это современный мессенджер, благодаря которому пользователи могут напрямую обратиться в Национальный Банк со своими вопросами и предложениями. Он был запущен в ноябре 2016 года.

Сервис «НБК «Online» предназначен для оперативного взаимодействия финансового регулятора с населением по вопросам деятельности Национального Банка и защиты прав потребителей финансовых услуг. В приложении существуют такие разделы как: «Банкноты и монеты», «Защита прав потребителей финансовых услуг», «Золотые слитки», «Ипотечные кредиты», «Обменные операции», «Обслуживание в банках», «Платежи», «Работа банкоматов», «Трудоустройство» и т.д., куда пользователи могут адресовать свои обращения. Дополнительно, с помощью ленты новостей и рассылок, сервис дает возможность держать население в курсе последних новостей и важных событий в финансовой сфере. Удобный интерфейс позволяет пользователям легко выходить на связь с Национальным Банком в режиме оnline. Мобильное приложение «НБК «Online» доступно для скачивания на государственном и русском языках в магазинах AppStore и PlayMarket.