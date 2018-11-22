В Шымкенте представители управления отдела пассажирского транспорта и автодорог вместе с представителями правоохранительных органов и центральной диспетчерской службы вышли в рейд.

Примечательно, что рейдовые мероприятия они решили провести в час пик и как раз на самых болевых остановках города.

Автобусная остановка «Гиперхауз» по загруженности самая оживленная. Отсюда люди едут в мкр. Достык и другие отдаленные населенные пункты Шымкента. Редкие автобусы, которые в это время подходят на остановку, забиты до отказа. Мало кому «посчастливится» втиснуться в такой. А потому люди вынуждены ездить на такси: другого способа добраться домой у них нет.

Но представители транспортного отдела считают, что жители предпочитают такси автобусам, потому что в них комфортнее, а вовсе не из-за отсутствия самих автобусов.

«Это ведь право жителей выбирать, на чем добираться – автобусом или на такси. Скоро начнут работу социальные маршруты, они тоже помогут немного разгрузить эти остановки», — считатют в управлении.

Рейдовые мероприятия прошли также на остановках «Военкомат» и рынок «Комешбулак». Практически везде наблюдалась одна и та же картина. Маршруты не соблюдают графики, к тому же на линии в часы пик выходит мало автобусов. Но в управлении транспорта уверяют, что над решением проблемы работают. Только за один вечер рейда руководству компании, обслуживающей маршрут №21 вынесен строгий выговор, маршрутов №№8, 17а и 17б – предупреждение. Только будет ли от этого толк, если учесть, что пассажироперевозчики Шымкента – частники.

Напомним, что чуть больше года назад распоряжением акима города Гибадуллы Абдрахимова чиновников обязали ездить на общественном транспорте.

Это, по мнению Габидуллы Абдрахимова, помогло им стать ближе к народу и узнать, с какими проблемами сталкиваются пассажиры общественного транспорта. Все служебные автомобили все это время стояли в гаражах городского акимата, а средства, сэкономленные на их обслуживании, пошли на премирование работников акимата. Похоже, проезд чиновников в автобусе, нужно сделать традиционным.

Саида Турсуметова