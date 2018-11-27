Общественный фонд «Ерекше жол» провёл праздник для особенных детей «Прощание с осенью».

Для детей с ограниченными способностями были накрыты праздничные столы и организована праздничная программа.

Ученики по вокалу Гульжан Раскалиевой исполнили эстрадные песни и произведения в сопровождении фортепиано. Для всех гостей этого праздника звучала домбра в исполнении воспитанников городского Дворца школьников, творческое выступление танцевального ансамбля «Славяночка»(молодёжного крыла Славянского центра) в этот раз было специально подготовлено для этого мероприятия танец «Осенний бал».

Самым ярким и незабываемым моментом стала «Осеняя поэзия» — звучали стихотворения в исполнении особенных детей. Каждый из них получил осеннюю грамоту за участие, а также были отмечены особенные художники, которые участвовали в выставке «Осенние краски».

Роза Беркешева, руководитель общественного фонда «Ерекше жол»: «Мы делаем жизнь наших деток краше, ярче, чтобы наши дети не боялись общества и общество не сторонилось их. В наших планах организовать центр для наших детей, организовать акции с привлечением общественности, на которых мы будем говорить о наших диагнозах, как с этим жить, как помочь родителям особенных детей. В наших планах так же открыть клуб в поддержку родителей, где мы будем работать с мамами, папами, бабушками и дедушками…»

Анна Цурканова