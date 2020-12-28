Лица с инвалидностью теперь могут получить подтверждающие документы онлайн
С 28 декабря т.г. на портале «Электронного правительства» (далее – портал eGov) доступно получение электронных форм документов, выдаваемых при оказании государственной услуги «Установление инвалидности и/или степени утраты трудоспособности и/или определение необходимых мер социальной защиты» Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Данную услугу реализовал АО «Центр развития трудовых ресурсов» совместно с АО «Национальные информационные технологии» в ходе работы по оптимизации и автоматизации государственных услуг в социально трудовой сфере, проводимой в рамках исполнения Послания народу Казахстана Первого Президента Нурсултана Назарбаева от 5 октября 2018 года, а также поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по реализации Государственной программы «Цифровой Казахстан» от 4 марта 2020 года.
Таким образом, на портале eGov можно получить электронные формы следующих документов:
справка об инвалидности;
справка о степени утраты общей трудоспособности;
справка о степени утраты профессиональной трудоспособности;
выписка из справки о степени утраты профессиональной трудоспособности и акта медико-социальной экспертизы;
заключение о нуждаемости пострадавшего работника в дополнительных видах помощи и уходе;
выписка из социальной части индивидуальной программы реабилитации;
выписка из профессиональной части индивидуальной программы реабилитации;
извещение об экспертном заключении медико-социальной экспертизы;
извещение о полной реабилитации.
Родители детей-инвалидов и опекуны лиц с инвалидностью также могут получить вышеперечисленные электронные документы на ребенка/опекаемого.