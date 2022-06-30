Шымкентский бизнесмен украл у детей-инвалидов 3 млн тенге

На эти бюджетные средства предприниматель должен был построить игровые площадки для детей с инвалидностью, передает OTYRAR.

Воровал у детей с инвалидностью! Предпринимателя в Шымкенте заподозрили в хищении трех миллионов тенге. Об этом сообщили в агенстве по финмониторингу. Злоумышленник должен был построить игровые площадки для особенных детей. На деле, мужчина вносил недостоверные сведения в акты выполненных работ. Преступление бизнесмена вскрылось через три года. Подозреваемого задержали и проводится досудебное расследование.

Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК:

«Территориальным департаментом АФМ по городу Шымкент в результате оперативно-профилактических мероприятий «Камкор» начато досудебное расследование в отношении директора ТОО по факту хищения бюджетных средств. Он подозревается в том, что в 2019 году путем внесения недостоверных сведений в акты выполненных работ в строительство детских площадок для детей инвалидов похитил 3 млн тенге. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит».