Похоже, выпускники академии спорта и туризма Туркестанской области, рассказывая гостям города о достопримечательностях областного центра, свое повествование могут начать со здания, которое раньше принадлежало вспомогательной школе интернату для детей с аутизмом и особенностями в развитии.

А именно, как чиновники, обманув воспитанников, под предлогом найти им более удобное здание, сначала выбросили их на улицу, передав здание той самой академии, а после и вовсе занялись расформированием вспомогательного учреждения. И сейчас более сотни детей и педагогов с ограниченными возможностями просто не понимают, куда им идти.

В здании, в котором близится к завершению капитальный ремонт, на протяжении 70 лет обучались дети с психоневрологическими расстройствами. Но с мая месяца оно перешло на баланс академии спорта и туризма. Тогда воспитанники и педагоги особо не переживали, ведь чиновники обещали им найти новое здание. Но впоследствии о словах своих, видимо, забыли, а потому уведомили 170 педагогов, что они лишатся своих мест.

Сабира Оралбаева, учитель: К нам пришли внезапно и потребовали освободить здание. Сказали, чтобы мы свои вещи собрали. Мол, даст бог, найдем вам новое здание. Но с тех пор ничего – ни здания, ни попыток его найти.

Родители, также поверившие обещаниям чиновников, теперь хотят между областным управлением образования и зданием, некогда принадлежавшим интернату. А так как оставлять детей без присмотра не могут, пороги инстанций вместе с родителями обивают и их дети. Поначалу чиновники, обещавшие найти здание рекомендовали родителям отдать своих детей в обычные школы. А когда родители начали возмущаться и вовсе пригрозили, мол, отправим вас в интернаты в отдаленных селах.

Айнур МАЛИМБЕКОВА, мама ребенка-инвалида: Каждый день ходим и спрашиваем. Нам отвечают – пока не решился вопрос. Сегодня сказали, мол, собираются, вот мы и пришли. Пусть нам школу дают в этом городе. Мы не сможем ездить далеко. Нам именно такое здание необходимо. Наших детей не примут в обычную школу. У них ведь другого характера заболевания – у кого-то ДЦП, у кого-то аутизм.

Разозленные родители вместе с детьми и учителями отправились к чиновникам от образования. На требование встречи с руководителем управления, к ним вышли два его заместителя. Они сказали, что трех месяцев для поисков здания не хватило. Этот ответ родителей не устроил но как только они решили отправиться к зданию, в котором расположен кабинет акима области, к ним вышел руководитель управлении. Он объяснил, мол, даже если это и не устраивает родителей, интернат переведен в Кентау, что за 30 км от города. Самое неприятное, что теперь дети инвалиды будут обучаться вместе с детьми с девиантным поведением, то есть с теми, кто не смотря на свой юный возраст уже совершил преступления.

Ракымбек ЖОЛАЕВ, руководитель управления образования Туркестанской области: В Туркестане нет зданий. Сейчас рассматривается вопрос выделения земельного участка. Но и в случае выделения, на строительство уйдет года два. Это время придется так выходить из положения.

По словам главного педагога области помимо времени, необходимы и средства – 2 млрд тенге. А это значит, пока рассчитывать на здание воспитанники педколлектив не могут. Единственное, что гарантировал глава управления – никто из педагогов не останется без работы.