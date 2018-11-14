Сегодня в Шымкенте состоялась торжественная презентация документального фильма «Бауырлас ел», подготовленного в честь года Узбекистана в Казахстане.

Документальный фильм, снятый по идее первого заместителя председателя всемирной ассоциации казахов Зауытбека Турисбекова, описывает качественно новый уровень братских отношений между казахским и узбекским народами. Соглашения достигнутые президентами двух государств характеризует новый этап во взаимоотношениях братских стран.

Зауытбек Турисбеков: «Сегодня замечательное событие проходит в Казахстане. Казахи, узбеки — единый народ. У нас язык один, религия одна. Этот год «Год Узбекистана в Казахстане». Следующий год — «Год Казахстана в Узбекистане». Сотрудничество между двумя государствами плодотворное. Мы тесно взаимодействуем в экономике, торговле. Эту связь между нашими народами начали наши предки. Десять лет назад я работал послом Казахстана в Узбекистане. Тогда о проделанной работе был снят фильм «Мәңгі достық». Его посмотрели все казахстанцы. Прошло10 лет. За это время очень многое изменилось. Наши народы стали еще теснее сотрудничать. И пришла идея создать новый документальный фильм «Бауырлас ел». С этим фильмом мы объездим все населенные пункты страны. Этот фильм должен сблизить наши народы еще теснее».

Шымкентцы фильм приняли тепло. Как отметили выступавшие, залог дружбы — это единство народов двух соседних государств. В торжественном мероприятии участвовал Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Узбекистан в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев .

Гуль-Рано Расулова, представитель областного узбекского этнокультурного центра:»Фильм «Бауырлас ел» меня потряс. Да не только меня, а всю аудиторию. Вы сами видели, как народ приветствовал его автора — Зауытбека Турисбекова. Аплодисменты не смолкали. Я по национальности узбечка, проживаю в Шымкенте. Горжусь тем, что я гражданка Казахстана. Здесь проживают мои родители и моя семья. По роду своей работы мы часто ездим в Узбекистан. Сейчас развивается туризм. Экономические и культурные связи с каждым годом крепнут. Пусть дружба между нашими народами будет вечной».

Напомним, в настоящее время в Узбекистане проживает более 800 тысяч этнических казахов. Число этнических узбеков в Казахстане составляет более полумиллиона человек.