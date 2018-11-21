В Шымкенте семью погибшего спасателя поддержали неравнодушные горожане.

В городе Шымкенте, в день профессионального праздника – Дня спасателя, на Аллее славы в парке Абая открыли памятник погибшим пожарным и спасателям.

В ходе мероприятия пришла идея — помочь семье Жомарта Орынбасаровича Сарсенбекова, погибшего при исполнении служебного долга. Среди приглашенных была жена Жомарта Улжан Сабазова. Женщина воспитывает пятерых детей. 30 мая 2016 года погиб муж, с которым они поженились 13 лет назад в этот же день.

Улжан Сабазова, жена старшего спасателя ДЧС Жомарта Сарсенбекова: «Два года назад не стало кормильца. С тех пор воспитываю детей одна. Конечно же, есть поддержка. Получаю госпособие по утере кормильца. Дети равняются на отца, хотят быть похожим на него. Вот открыли памятник, спасибо, что не забываете. Благодарю всех, кто поддержал нас, не оставил в беде, которая обрушилась на нашу семью».

Именно Улжан стала героиней сюжета ТК «Отырар». Мы решили ей помочь.

Улжан нам тогда запомнилась скромной и вместе с тем отважной. После встречи с ней мы приняли решение поддержать детей, которые рано потеряли отца. Начали обзванивать руководителей предприятий и учреждений, обсуждали, как можно помочь семье.

Руководство компании «Робоавиа» сразу же откликнулось. Коллектив решил купить девятилетнему Нуржигиту зимнюю теплую куртку. По поручению молодого руководителя Николая Пажитнева, работник привез ее в офис ТК «Отырар».

Милосердие проявили и работники управления государственных доходов по Абайскому району. На деньги, собранные коллективом, возглавляемым Сабитом Темиралиевым, мы купили детские шапочки и теплые штаны.

Носочная фабрика, расположенная на окраине города в специальной-экономической зоне, детей Улжан обеспечила носками на год. Поддержка еще одного предприятия в г.Шымкенте была весомой.

Были куплены продукты питания и сладости детям. Участвовавшие в благотворительной акции просили не афишировать. Но мы решили, горожане должны знать о неравнодушных земляках. В прошлый четверг, загрузив продукты и вещи в машину «ЛТД Турмыс», мы отправились навестить семью старшего спасателя ДЧС по ЮКО Жомарта, погибшего при исполнении служебного долга.

Именно в этот день в 2009 году родился Нуржигит — сын Жомарта. Ему исполнилось семь лет. Куртку ему мы подарили от имени коллектива «Робоавиа». Когда погиб отец, самый младший в семье был в утробе матери. Он родился уже в октябре 2016 года. Двухлетнего мальчугана родственники назвали Избасаром (дословно с каз.яз Последователь). Старшему из детей Берику 10 лет, Ержигиту 7, красавице Аксезим 6 лет. Все тяготы жизни на хрупких плечах Улжан. Но она не отчаивается. Ведь у нее есть любимые дети, родня и родители. Ряды близких пополнились неравнодушными земляками.

Даже если бы мы не протянули руки помощи, семья бы продолжала жить. Но если есть какая-то возможность помочь ближнему, даже добрым словом, нельзя откладывать благое дело в долгий ящик. Пользуясь возможностями социальных сетей мы благодарим всех, кто откликнулся, проявил человечность. Мы передаем слова благодарности Улжан: «Спасибо, что не забываете Жомарта, поддерживаете нас в трудное время. Всем нам мирного неба, семейного благополучия, процветания».

Без сомнения памятник спасателям и пожарным станет символом преемственности поколений и ежедневного подвига служащих, которые ценой своей жизни рискуют и защищают всех нас от разгула стихии и ЧС .

Шынар Оразова