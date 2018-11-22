Более 30 тысяч мобильных телефонов украли у казахстанцев только в этом году. Активнее всего воры орудуют в городах республиканского значения: Алматы, Астане и Шымкенте, пишет Informburo.

У 23-летнего жителя Шымкента Сунната Абдукахарова неожиданные траты – надо купить новый смартфон. С прежним пришлось расстаться не по доброй воле. С ним уже такое бывало.

СУННАТ АБДУКАХАРОВ, житель г. Шымкент: Два раза писал заявление. Но как бы результата не было. Я приходил и с коробкой, и без нее. Но результата не было. В Астане в первый раз потерял. А второй раз потерял в Шымкенте.

Известно, что воры вольготнее себя чувствуют в местах большого скопления людей: на рынках, многолюдных улицах и в общественном транспорте. Они быстро сдают краденое скупщикам, предпочитают, конечно, тех, кто не задает вопросов. Но таких становится все меньше, говорит скупщик телефонов. С краденым люди предпочитают не связываться.

ЕРКЕБАЙ МЫРЗАБАЕВ, скупщик б/у телефонов: Телефоны приходят с коробками, без коробок. Если коробок нет – бывает, порвется, теряются – удостоверение берем хозяина с росписью, что он не ворованный. Вдруг он ворованный – нам это доказательство, что я купил у этого человека.

По официальным данным, за 9 месяцев 2018 года в Казахстане зафиксировано 31 115 краж гаджетов почти на 3 миллиарда тенге. Лидируют по количеству краж мобильных телефонов Алматы, Астана, Шымкент, Актюбинская и Западно-Казахстанская области.

По информации Департамента полиции Шымкента, с начала года в третьем мегаполисе страны зарегистрировали 2 349 фактов краж. Процент раскрываемости преступлений такого характера ничтожно мал и составляет всего 19,6 %. Остаются надежды, что показатели улучшатся благодаря обязательной регистрации мобильных устройств.

БЕКЖАН БАТЫРОВ, оперуполномоченный Управления криминальной полиции ДП г. Шымкент: Если человек уже зарегистрировал свой номер и телефон, в случае кражи больше вероятности, что телефон найдут. В случае вывоза гаджета за границу мы также сможем найти его благодаря действующему меморандуму и совместной работе с иностранными коллегами из соседних стран.

В свою очередь, специалисты советуют казахстанцам соблюдать бдительность и не оставлять мобильные телефоны без присмотра. Упаковку от гаджета рекомендуется сохранить либо записать IMEI-номер мобильного устройства. В случае кражи по IMEI-коду операторы мобильной связи могут заблокировать телефон, а полиция – оперативно раскрыть преступление.