В Туркестанской области полицейские задержали автомойщика, похитившего сотовый телефон

В дежурную часть Сарыагашского РОП поступило заявление о краже от местной жительницы. По словам потерпевшей, когда она отдала на мойку свою автомашину, а то вернувшись, заметила пропажу в салоне сотового телефона марки «Oppo».

После обнаружения кражи мобильного устройства женщина обратилась за помощью в полицию. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «кража».

С целью раскрытия кражи сотового телефона районные полицейские приступили к необходимым мероприятий. В отделе полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников, которые провели оперативно-розыскные мероприятия. В результате принятых мер установлено, что сотовый телефон похитил молодой человек, который мыл машину потерпевшей. Им оказался местный житель, который признался в содеянном. Как выяснило следствие, с целью «лёгкой наживы» автомойщик незаметно украл телефон, который затем планировал реализовать. Подозреваемого оперативники задержали по месту жительства. Похищенный телефон изъяли в качестве вещественных доказательств и вернули законной владелице. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и не оставлять ценных вещей и сотовых телефонов без присмотра. Если же вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.