Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 90-летия Мактааральского района началось с музыкально-театрализованной постановки «Мақтааралым — мерейлі мекенім».

В праздновании юбилейной даты вместе с местными жителями приняла участие делегация из Сырдарьинской области соседнего Узбекистана.

В праздничном мероприятии, начавшемся в Доме культуры «Ак алтын», принял участие аким области Жансеит Туймебаев, который поздравил местных жителей и тружеников села.

«Как и у других районов области, у Мактааральского района своя богатая история. Благодаря упорному труду местных жителей этот край превратился из пустынной местности в цветущую долину. Основной целью орошения этой степи было производство хлопка. Еще в двадцатые годы прошлого столетия на встрече с рабочими народный комиссар Туркестанской АССР Султанбек Кожанов отмечал, что в будущем хлопок станет богатством всего Туркестанского края. И вот при непосредственной поддержке Главы государства начинается новая эпоха Туркестанской области. Цель сегодняшнего мероприятия состоит не в самом праздновании, а обсудить те события, которые произошли за это время. Нам нужно продолжать укреплять наше межнациональное единство и согласие. Я от всей души поздравляю, желаю всем крепкого здоровья, благополучия и процветания!», — подчеркнул Ж.Туймебаев.

На центральной площади Мырзакента в рамках мероприятия «Золотая осень-2018» были подведены итоги осенней уборочной кампании. В этом году дехкане района различными культурами засеяли 60 926,3 га пахотных земель, из них 38 593,2 га — хлопком. На сегодняшний день в районе собрано 96 тыс. 600 тонн «белого золота».

В селе Атакент, в Казахском научно-исследовательском институте хлопководства глава региона принял участие в международной научно-теоретической конференции, на которой обсудили развитие отечественного хлопководства.

90-летие Мактааральского района продолжилось состязанием акынов «Терме – бойтұмарым», фестивалем плова «Палау фестиваль», игрой КВН среди молодежи и праздничным концертом. В рамках 3-х дневного празднования на стадионе «Алпамыс батыр» прошла выставка товаропроизводителей и ремесленников, а также фестиваль баурсаков.

Пресс-служба акима Туркестанской области