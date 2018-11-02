Лучших врачей страны наградили в Астане. Среди 16 докторов был награжден и заместитель главного врача поликлиники города Туркестан Райымбек Тасырбаев.

Диплом за вклад в развитие цифрового здравоохранения, за открытость к инновациям и новым технологиям, за профессионализм и готовность изменить здравоохранение с применением цифровых технологии и памятный подарок от руководства министерства здравоохранения Казахстана получил Райымбек Тасырбаев во время проведения Глобальной конференции в городе Астана.