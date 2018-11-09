В текущем году в Шымкенте и в Туркестанской области было зарегистрировано 57 беременных женщин с ВИЧ/СПИДом, из них родили 44 женщины. Об этом Азаттыку сообщил заместитель главного врача городского центра по борьбе со СПИДом Кожахмет Маширов.

По его словам, одна женщина родила близнецов. Все дети чувствуют себя хорошо и не инфицированы ВИЧ.

Как сообщил Маширов, «в течение последних трех лет в регионе 535 детей родились от матерей, инфицированных ВИЧ. После рождения их ставят на учет, и они полтора года находятся под наблюдением врача. До настоящего времени 320 из 535 инфицированных детей больше не находятся на учете. Еще у 15 детей обнаружен ВИЧ. Остальные продолжают оставаться под медицинским контролем».

По словам врача, дети были инфицированы, потому что женщины не принимали лекарства и не приходили в поликлинику во время беременности. В настоящее время шымкентский СПИД-центр ведет регистрацию ВИЧ-инфицированного населения в Шымкенте и Туркестанской области.