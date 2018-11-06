Трагедия произошла в Енбекшиказахском районе, где 28 октября в местную полицию поступило заявление об исчезновении 31-летнего мужчины.

На следующий день при сборе информации полицейские обнаружили тело без вести пропавшего мужчины под бетонной «стяжкой» бани, строящейся в его собственном дворе, сообщает newtimes.kz.

Возбудив по факту убийства уголовное производство стражи порядка вскоре установили круг подозреваемых лиц.

«В совершении преступления обоснованно подозревается 34-летний мужчина, помогавший потерпевшему в постройке бани. С места преступления подозреваемый скрылся и был задержан нашими оперативниками в одном из сел Туркестанской области. Сейчас он уже доставлен в город Есик и помещен под стражу в изолятор временного содержания районного управления полиции. По факту проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей УК РК «Убийство», − сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

Как выяснилось, преступление совершено во время ссоры между мужчинами, в ходе которой подозреваемый, предположительно, зарубил потерпевшего топором.