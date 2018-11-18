В районном центре Жетысайского района Туркестанской области прошло мероприятие «Золотая осень-2018», посвященное Дню города.

В торжественном мероприятии принял участие аким области Жансеит Туймебаев. Глава региона посетил выставку сельскохозяйственной продукции.

«В этом году жетысайцы по-особенному отмечают День города. Жители района вносят особый вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли. Достижения в аграрном секторе — это наша общая победа. Климат района благоприятен для выращивания бахчевых культур. Засеяв 839 га земли капустой, аграрии района смогли собрать 30701,2 тонн продукции. Из них 80% продукции экспортировано», — сказал Ж.Туймебаев.

Ообщая посевная площадь сельскохозяйственных культур в Жетысайском районе составляет 78 тыс. га. В этом году хлопчатником засеяли чуть больше 48 тыс. гектаров земли, урожайность составила 25,2 центнера с гектара. Это один из самых высоких показателей в области.

В этом году в районе под бахчевые культуры было отведено 15019,2 га посевных площадей, с которых собрали более 400 тыс. тонн продукции. Экспортировано 30% урожая дынь и арбузов. На сегодня в районе полностью собраны все масличные культуры и овощи.

Пресс-служба акима Туркестанской области