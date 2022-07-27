Бахчевые засыхают в Отырарском районе

Жители Туркестанской области рискуют остаться без дешевых местных бахчевых. Все потому, что местным фермерам не хватает поливной воды.

Вместо урожая крестьяне Отырарского района Туркестанской области подсчитывают убытки. Десятки фермерских хозяйств пострадали из за нехватки поливной воды. Дыни без воды, говорят крестьяне, сохнут на корню – они не вырастают до нужного размера и непригодны к употреблению. Бекжан Ибашев высадил бахчевые на 24 гектара. Ждал хороший урожай. Говорит, вложил в свои поля миллионы, даже кредит взял.

«Я последние дни не спал круглые сутки, пытался полить урожай и спасти от высыхания. Не удалось. Я потратил 12 млн тенге. Я в кредит взял 8 млн тенге. Мы столько работали, а все, что имеем теперь высыхает. Если еще неделю не будет воды, то вообще весь урожай потеряем», — говорит Бекжан Ибашев владелец фермерского хозяйства .

Некоторые фермеры на свои средства купили насосы, вот только воды нет даже в ближайшем канале. Крестьяне получают воду из канала, который принадлежит Казводхозу. Фермеры уверяют, что еще ранней весной заплатили за воду по 4 тысячи тенге с гектара. Вот только вода до полей так и не дошла. Вода, по словам крестьян, есть в двух ближайших реках Боген и Караспан. Но они находятся далеко от полей, протянуть насосы к ним не удается. В «Казводхозе» заявляют, и рады бы включить свою насосную станцию, но некоторые фермеры до сих пор не погасили свои долги.

«У фермеров еще есть долги с прошлого года, тогда было около 5 миллионов тенге, сейчас часть погасили и осталось 3 миллиона 900 тысяч. Поэтому я не могу включить насосную станцию Кызылсу. Я бы мог добавить недостающие для полива 3-4 куба, тогда воды хватит всем. Но нужно погасить долг», — говорит Хамитбек Алкей, руководитель «Казводхоз» Отырарского района.

Фермеры говорят они с долгами рассчитались, но заставить других должников платить не могут. Просят провести воду хотя бы тем, кто заплатил. Но специалисты говорят, насосная станция для всех одна. При этом воды не хватает даже в местных каналах. Если раньше они пропускали до 12 кубометров воды, то сейчас всего лишь 7-8. А между тем, в регионе установилась аномальная жара. На юге и юго-востоке страны обещают до +45 градусов. И вода для бахчевых сейчас особенно нужна.